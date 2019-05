Adani, altro attacco ad Allegri in telecronaca: bufera social

Continuano le frecciate tra Massimiliano Allegri eDaniele Adani. Dopo il botta e risposta tra il tecnico della Juventus e l'opinionista Sky nei giorni scorsi, prima in diretta tv, poi tramite interviste separate, l'ex difensore dell'Inter non ha mancato di pungere l'allenatore bianconero anche durante il commento della semifinale di andata di Champions League al Camp Nou fra il Barcellona e il Liverpool.

In occasione del primo gol di Suarez, Adani ha analizzato la rete soffermandosi sull'assist del terzino Jordi Alba: "Visto? Nasce tutto da Jordi Alba che spinge e crossa… un terzino che attacca e chiude l'azione, strano vero?", sono state le sue parole. Sui social in tanti hanno colto un riferimento velato a una frase che Adani aveva pronunciato durante la lite in diretta: "Giocare bene è molto semplice, basta che metto le ali a fare i terzini, i centrocampisti tutti di qualità e così via. Poi però a fine campionato si traccia una linea e arrivi secondo, terzo, quarto".

Inevitabile la bufera sui social tra i tifosi juventini e quelli delle altre squadre, fomentata anche da Mario Balotelli, che su Instagram ha provocato: "La telecronaca di Adani è unica".

Alcuni giorni fa il ct Roberto Mancini aveva commentato così la diatriba: "Con Allegri o con Adani? Non ho visto, ma finita la partita un allenatore può essere stanco. Si è parlato di calcio, non è niente di grave. Credo che se uno esprime un'opinione vada accettata. È stata una bella fortuna per voi giornalisti. Alla fine chi vince è la squadra che fa sempre meglio degli altri, è stata la migliore. Non ho mai visto vincere la squadra mediocre. In Italia siamo cresciuti con la mentalità che la cosa più importante è il risultato, ora la mentalità è un po' cambiata anche se non dobbiamo dimenticare che questa mentalità ci ha portato a vincere 4 mondiali".

SPORTAL.IT | 02-05-2019 09:51