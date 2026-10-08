Adani canta e sforna un disco sul suo tormentone poi annuncia ritorno di Viva el Futbol con Cassano e Ventola

Il commentatore della Rai al suo secondo singolo dal titolo "Idratato", dedicato al suo idolo Messi proprio nel giorno dell'addio all'Argentina della Pulce

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Chi ha seguito sulla Rai i Mondali lo ricorda bene: ogni volta che scendeva in campo l’Argentina c’era uno show nello show in tv, quello di Lele Adani, da sempre fan incondizionato dell’Albiceleste, che ha accompagnato la nazionale di Scaloni fino alla finale persa con la Spagna con iperboli, urla, tormentoni e canzoni. Tra queste ebbe particolare successo “si è idratato”, la spiegazione ai gol di Messi, l’idolo di sempre.

L’esultanza di Adani

Nella gara con il Capo Verde Adani esplose al gol della Pulce: “Si è idratato Il numero 10, ecco a cosa serviva il cooling break, a idratare il numero 10 col caldo torrido della Florida, la palla passa perfettamente in profondità lo stop, un tocco nello spazio e il gol sotto la traversa, ancora lui, il più grande giocatore che il calcio ci ha dato in dono, in vantaggio la Selecciòn, i campioni del mondo rompono l’equilibrio”.

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Adani ha scritto il testo

Ora, in coincidenza con l‘addio alla nazionale del Diez, Lele Adani ha rilasciato il suo secondo singolo da solista dal titolo “Idratato”. Il primo era “Una vita da Bomber, pubblicato nel giugno 2020 insieme a Christian Vieri e Nicola Ventola. Il brano è una dedica Rap al calcio, all’Argentina e a Messi. La produzione è di Exo DJ, mentre le parole sono state scritte da Lele in collaborazione con Surfa.

Il testo di “Idratato”

Nel pezzo si ascoltano rime di questo tipo: “Il 10 s’è idratato l’ha fatto nel Mondiale, la palla di Lisandro poi la corsa nello spazio, allaccia le cinture perché ho appena cominciato, gli individiosi non verranno ammessi in questo posto lato. Prima Diego e ora Leo nel presente c’è il passato, idratato si idratatato, dal barrio al grand’hotel il 10 si è idratato”.

Torna viva el futbol

Il brano si chiude con un invito che è anche un annuncio: “que viva el futbol”, che richiama il celebre format su twitch assieme agli amici Cassano e Ventola. Con un post su Instagram l’ex difensore ha anche annunciato che l’attesa è finita, la trasmissione tornerà live lunedì prossimo dopo i posticipi della serie A che riprende dopo la sosta: “Il momento è arrivato. Stiamo tornando. Ci vediamo in live il 12 ottobre sui nostri canali YouTube e Twitch!”.