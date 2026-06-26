Adani in delirio per l’Ecuador che batte la Germania: “Crolla il New Jersey”, il commentatore Rai si scatena e scuote i social

L'ex difensore esplode in diretta Rai dopo Ecuador-Germania. L'esultanza travolge anche Rimedio, mentre sui social si riaccende il dibattito sulla telecronaca

“Sì, se puede!”. L’impresa dell’Ecuador scatena la telecronaca Rai. La clamorosa vittoria per 2-1 dei sudamericani contro la Germania, in rimonta contro una delle nazionali favorite del torneo, ha acceso l’entusiasmo di Lele Adani che ha vissuto con grande trasporto gli ultimi minuti della sfida accanto ad Alberto Rimedio. Così come in Qatar, nelle telecronache dell’Argentina di Messi, al momento del gol decisivo firmato da Plata, l’ex difensore si è lasciato trascinare dall’emozione dando vita a una delle sue telecronache più coinvolgenti.

L’urlo di Adani dopo il gol decisivo

L’esultanza del commentatore è stata immediata e incontenibile per il finale folle di Germania-Ecuador. Davanti alle immagini della festa sugli spalti e in campo, Adani ha scandito parole cariche di entusiasmo:

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“Crolla il New Jersey! Tutto lo stadio balla! Una gioia incredibile! Non smette di sognare questa squadra che aveva fatto così bene alle qualificazioni, Neuer incredulo davanti ai piccoli che vogliono diventare grandi”.

Il finale emozionante lascia sbalordito Rimedio

La partecipazione emotiva del telecronista ha caratterizzato tutta la fase finale di Germania-Ecuador, culminata con una serata da incubo per Neuer. E mentre i giocatori dell’Ecuador festeggiavano tra lacrime e abbracci, Adani ha voluto celebrare il significato sportivo dell’impresa con un lungo intervento:

“Tutto portava alla disfatta ma se ci credi e hai un popolo che per tre giorni dice: ‘Se puede’. Allora ci credi guardi il cielo e pensi che anche l’impossibile possa diventare possibile!!!”.

Subito dopo ha concluso con un’altra esplosione di entusiasmo: “Queste cose te le dà il calcio, queste lacrime te le dà il calcio!!! E anche quando sembra difficile l’Ecuador rimane dentro e il Mondiale per chi ci crede continua”.

Terminato il monologo, Alberto Rimedio ha scelto di non aggiungere ulteriori commenti, limitandosi a chiudere la telecronaca con una battuta che è subito diventata virale: “Ovviamente non ho da aggiungere altro”.

I tifosi si dividono sullo stile del commentatore

Come spesso accade quando Adani è protagonista al microfono, anche questa volta le reazioni del pubblico sono state contrastanti. Da una parte c’è chi ha apprezzato il coinvolgimento e la capacità di trasmettere emozioni, dall’altra non sono mancate le critiche per chi ha ritenuto la telecronaca eccessivamente faziosa e urlata.

Tra i commenti comparsi sui social si leggono frasi come: “Non mi capacito come questo personaggio possa commentare in una tv pubblica di stato.” E ancora: “Mi chiedo solo una cosa: ma perché bisogna urlare?????”

C’è poi chi critica aspramente: “Non capisco quando si dice che è competente non fa altro che raccontare quello che noi stiamo guardando!!!!! ok o siamo scemi noi perché abbiamo bisogno di uno che ci spieghi le cose, scende sulla fascia passa all’esterno cross per il braccino di sinistra ma se state guardando la partita in teoria le vedete anche voi queste cose o no??”

E ancora:” Avete bisogno di un pagliaccio che ve le spieghi??! è come se vado al cinema a guardare un film e in parte ho uno che mi racconta la trama che avviene… ma se lo sto guardando non sono deficiente io perlomeno non so voi avete bisogno di qualcuno che vi racconti quello che state guardando o siete il pozzetto al cinema col cieco!!!!!!!!”

C’è poi chi fa notare: “SE PUEDE era il motto della Costa Rica che ha fatto fuori Prandelli nel 2014, nostro ultimo mondiale…” E ancora: “Per Alberto Rimedio non deve essere facile aver accanto questo esaltato.”

Non si placano i commenti: “Io adoro Repice: ha lo stesso trasporto, spesso la stessa enfasi e racconta ciò che vede in maniera sublime pur tutti sapendo che ha una sua fede calcistica ma soprattutto ha un vocabolario che Adani crede di avere ma non ha, un rispetto per chi ascolta che Adani non ha, non cerca di convincere nessuno delle proprie idee e soprattutto è un signore e capisce di calcio davvero. Mai più il circo Adani pagato da noi!”

C’è poi chi apprezza: “Grande Lele Adani mi fai commuovere a esaltare il popolo dell’ Ecuador.” E infine tornano le critiche: “Un telecronista dovrebbe essere imparziale. Ma Adani sta facendo un tifo scatenato per Ecuador”.

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