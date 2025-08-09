Adani scatenato su Lookman e Bonny, poi esalta Modric e Jashari: "Milan da scudetto"

Il commentatore Rai, volto di Viva el Futbol, ha lodato il nigeriano e paragonato l'ex Parma a Thuram. Con Modric e Jashari, dice, Milan da scudetto

Lele Adani ne ha per tutti: per Lookman e Bonny, ma anche per gli acquisti del Milan, a partire da Modric. Il commentatore Rai, attraverso il profilo Youtube di Viva el Futbol, dice la sua sul mercato delle milanesi.

Adani e l’ammirazione per Lookman

Scatenato come sempre, dispensando pareri senza soluzioni di continuità, Lele Adani si è preso la scena di Viva el Futbol, commentando le notizie più interessanti del periodo (la querelle Lookman su tutte), apprezzando particolarmente le doti del nigeriano, ma anche di Bonny, che l’Inter ha preso dal Parma.

“Lookman è uno che appassiona, che scalda gli animi e fa saltare il banco arrivando oltre il sistema di gioco, oltre il lavoro e il pensiero calcistico”, ha commentato Adani, da tempo grande estimatore dell’attaccante protagonista della più grande telenovela calcistica degli ultimi anni. Assente da Zingonia da quasi una settimana, “rifugiatosi” in Portogallo ad allenarsi da solo in attesa di una chiamata, Lookman – per Adani – “può diventare il potenziale colpo estivo del campionato”. Un innesto che va oltre il sistema di gioco, secondo l’ex difensore: “Perché sa mettersi in proprio, può giocare con diverse tipologie di attaccante e da dove parte arriva”.

Adani e Bonny, colpo da Inter

In attesa del nigeriano, l’Inter si coccola Bonny: “Lui e Sucic sono due giovani che conoscono il gioco, due ottimi acquisti nel rapporto qualità-ambizione. Bonny deve far lievitare il numero di gol, ma se vai nel profondo e rivedi certi suoi gol, rivedi quelli che fa Thuram. Può fare la prima o la seconda punta, perché è dinamico, ha tecnica e soluzioni. Potenzialmente vale l’Inter”.

Il segreto sta nel diventare più egoista, nel senso buono del termine, parametro essenziale per un attaccante prolifico: “Deve metterci quel sano egoismo che le punte devono avere. Deve capire quando passare la palla al compagno e quando tirare in porta. Se riesce a migliorare il numero di gol rispetto al minutaggio, che sarà basso all’inizio, allora potrà mettere quelle cifre di esigenza tecnica che le terze o quarte punte dell’Inter non hanno mai avuto”.

Adani, Milan da scudetto con Modric e Jashari

Dalla Milano nerazzurra, Adani si è spostato sulla sponda rossonera. Impossibile non parlare di Luka Modric, fiore all’occhiello del mercato condotto da Tare e Allegri, talento incommensurabile anche a 40 anni. L’ex Real Madrid avrà al suo fianco il giovane Jashari, che il Milan ha strappato al Bruges dopo una lunga trattativa, investendo oltre 35 milioni di euro.

“Jashari e Modric hanno un linguaggio comune. L’astratto che rientra nel concreto, il pensato che evolve in realizzato. Passaggio e movimento, lettura e inserimento”, ha commentato Adani, emozionato dall’idea di vedere all’opera il croato e lo svizzero nel massimo campionato italiano. “Con Jashari e Modric le cose tornano a essere giuste – ha proseguito -. Il vestito è di nobiltà e il Milan ha le credenziali per andare a caccia del titolo”.