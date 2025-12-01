Adani distrugge la classe arbitrale poi spiega cosa si è inventato Conte in una settimana

Adani attacca arbitro e VAR di Milan–Lazio: “Protocollo tradito”. Poi elogia Conte per il cambio di rotta del Napoli e la gestione dei nuovi nel 3-4-3

Continuano le critiche al Var Di Paolo e all’arbitro Collu dopo la direzione di Milan-Lazio. Anche alla ‘Domenica Sportiva’ si è trattato il tema arbitri con Lele Adani che ha commentato con toni durissimi il discusso finale della gara del sabato sera di Serie A. L’ex difensore ha puntato il dito non soltanto contro l’arbitro Collu, ma soprattutto contro il VAR, accusato di aver interpretato in modo errato il regolamento nell’episodio del potenziale rigore per il tocco di mano di Pavlovic. Le parole di Adani nel dettaglio e l’analisi finale sul Napoli di Conte

Il protocollo è stato tradito secondo Adani

Proprio in apertura di trasmissione, Lele Adani ha fatto commentato l’episodio da moviola di Milan-Lazio. La decisione sarebbe stata giustificata dall’arbitro per una presunta trattenuta precedente di Marusic su Pavlovic, elemento che però l’opinionista ritiene privo di fondamento: “Il var ti aiuta? Perfetto, ma il var ha un protocollo e quello è stato tradito.”

E ancora ha aggiunto Adani: “Viene rivisitato e si va oltre quello che è stato deciso di comune accordo. Come facciamo a dare un’opinione o un’altra se non riusciamo a governare quella che è un’opinione”.

E infine ha spiegato Adani: “Ieri erano 70mila a San Siro, 22 giocatori in campo, 2 milioni circa a casa… Nessuno si è accorto di nulla, perché nessuno ha chiesto? Si sono inventati una roba che non esisteva”.

Per Adani il mestiere dell’arbitro è a serio rischio

Post Milan-Lazio, l’opinionista RAI ha anche fatto un post social molto particolare per commentare la gravità della decisione dell’arbitro Collu. Durante la DS, l’ex difensore ha poi rincarato la dose: “La credibilità è lì. Tra di noi al tavolo possiamo dividerci. Loro lo fanno anche all’interno della stessa partita… I rigori dati e non dati… Ma quello che è accaduto ieri uccide il mestiere, toglie totalmente la credibilità. Togliendo un calcio di rigore che avevano dato, inventandosi una trattenuta non trattenuta, perché quello è gioco”.

Adani e la settimana di Conte: cosa è cambiato nel Napoli

Oltre alla polemica arbitrale, Adani ha analizzato anche il momento del Napoli di Antonio Conte, soffermandosi sulle tre vittorie consecutive ottenute dopo le critiche ricevute dall’allenatore. L’impatto di Conte e la risposta della squadra sono stati i temi maggiormente affrontati dall’ex difensore: “Di fronte abbiamo la capacità di Conte di incidere nel quotidiano che è abbastanza conosciuta, chiara a tutti. Poi c’è chi strumentalizza, chi si inventa delle storie.”

Aggiunge poi Adani nel commentare il Napoli: “Settimana scorsa, quando ho parlato di cazzate, ed era otto giorni fa, che Conte era in discussione otto giorni fa, perché otto giorni fa il Napoli ha battuto l’Atalanta. Poi ha fatto tre vittorie di fila. Cioè, su tre vittorie di fila, Conte sa quando deve intervenire… Conte ha sempre avuto lo spogliatoio e soprattutto la strada da seguire ben dritta davanti a sé…”.

I giocatori ritrovati nel Napoli

Post Roma-Napoli, ha sottolineato Adani come l’allenatore abbia saputo adattarsi cambiando sistema di gioco e valorizzando giocatori fin lì considerati incerti, come Neres e Lang: “Conte, da comandante dello spogliatoio, diciamo che quel discorso il primo destinatario è il calciatore, quindi il gruppo…

Lui, per esigenze, cambia il sistema di gioco: va col 3-4-3. E quindi va sottolineato che, in questo nuovo sistema, tre sono nuovi e stanno facendo bene: Lang, oggetto misterioso, sta facendo bene perché è titolare…».