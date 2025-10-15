Adani: “Ecco perché non faccio più domande in diretta tv ad Allegri”

L’ex difensore, oggi seconda voce della Nazionale e opinionista Rai alla Domenica sportiva, rivela un retroscena sulle interviste post-gara

Ieri si è sgolato come sempre nel raccontare la vittoria dell’Italia di Gattuso contro Israele, come seconda voce Rai al fianco di Alberto Rimedio nelle telecronache, ma stranamente ci sono domeniche in cui Lele Adani sta zitto alla Domenica sportiva – dove è ospite fisso – durante le interviste. In tanti hanno notato come l’ex difensore non abbia mai fatto domande ad Allegri dopo le partite. Come mai?

La rivalità tra Adani ed Allegri

Antica la rivalità tra i due, celebri i duetti tv in diretta senza risparmiarsi colpi (anche bassi): non è un mistero che Adani abbia sempre apprezzato poco il gioco di Allegri e glielo ha sempre detto in faccia, quando era in tv, o attraverso il format di riferimento (Bobo-tv prima e Viva el Futbol ora).

Il dietrofront di Adani

Va detto che quest’anno la musica è cambiata, mentre Cassano continua a dare randellate ad Allegri, per Adani si vede un’evoluzione del tecnico e il suo Milan ha un gioco più arioso. Resta però l’interrogativo: perché non fa mai domande in diretta ad Allegri la domenica sera su Rai2 quando interviene il tecnico rossonero?

Il problema dei diritti tv

Lo spiega lo stesso Adani a Viva el Futbol e in una delle sue stories su Instagram: “Perché non faccio le domande ad Allegri? Vi spiego cos’è il concetto, perché molte cose non le sapete. Chi ha i diritti, in questo caso DAZN e Sky, va, finita la partita, con l’auricolare, perché da contratto chi ti mette l’auricolare ha i diritti e può farti fare l’intervista con gli ospiti in studio. Chi non ha i diritti della Serie A, come la Rai, è soggetto alla concessione che ti fa la singola squadra”.

Adani prosegue: “I giocatori e gli allenatori di Serie A non sarebbero tenuti a venire a parlare con la Rai, quindi Allegri, Tudor vanno ringraziati se vengono a parlare, perché va a discapito loro. Tudor l’auricolare l’ha messo, come Cambiaso, De Winter, Di Lorenzo. Non sono obbligati a mettere l’auricolare, scelgono loro se farlo o no. State tranquilli che se Allegri avesse l’auricolare il primo a fargli una domanda sarei io. Giustamente Allegri va ringraziato, quindi ringrazio anche l’ufficio stampa del Milan. Questo per spiegare, perché molte volte la gente questo non lo sa”.

Adani non convince i tifosi

Fioccano le reazioni dei tifosi: “Questo se Due per tre non mette in mezzo MAX non dorme la notte” e poi: “Potete scrivere quello che volete, intanto Allegri non si fa mai intervistare da persone dalle domande scomode.” E ancora: “Ti surclassa a parole mi dispiace, voi sapete solo criticare.” e anche: “Lele hai passato gli ultimi 4 anni ad insultarlo, pensi che abbia voglia di ascoltare le tue “Analisi”?”

C’è chi scrive: “L’anno scorso grandi Elogi per Fonseca ( esonerato dopo poco al 9 posto ) e Conceicao ( stessa fine ) . Quest’anno Allegri lotterà fino alla fine trasformando una banda di scappati di casa in una squadra” e infine: “Semplicemente perché Max ti surclassa di brutto se gli fai una domanda pure tu compagno di merende”.