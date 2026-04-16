Adani fuori dalla Rai: l’indiscrezione virale. Da Caressa a Zazzaroni, aumentano i nemici dell’ex difensore

Dopo la fine del rapporto con Sky, la permanenza in Rai dell'ex difensore e mattatore di Viva El Futbol con Cassano e Ventola è tutt'altro che scontata: cosa sta succedendo

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Dopo l’addio a Sky e alla Bobo Tv, Lele Adani rischia di perdere anche la Rai. L’indiscrezione lanciata da Affari Italiani sta facendo il giro del web in un momento particolarmente delicato per la seconda voce delle partite della Nazionale al fianco di Alberto Rimedio, finito al centro di nuove polemiche. Negli ultimi giorni, infatti, si è acceso un forte dibattito nel mondo del giornalismo sportivo. Da Fabio Caressa a Federica Zille, passando per l’ex allenatore Gigi Cagni e Ivan Zazzaroni, diversi addetti ai lavori hanno espresso critiche nei confronti dell’ex difensore di Inter e Fiorentina. Nel mirino, in particolare, ci sono i toni utilizzati nel programma Viva El Futbol, condotto insieme ad Antonio Cassano e Nicola Ventola.

Adani fuori dalla Rai: l’indiscrezione

Secondo quanto riportato da Affari Italiani, Adani – attualmente anche opinionista fisso de La Domenica Sportiva e seconda voce delle gare della Nazionale – potrebbe salutare anche la Rai. La sua permanenza nei programmi di Viale Mazzini non sarebbe infatti scontata e dipenderebbe dalle scelte del nuovo direttore di Rai Sport.

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Proprio in queste ore dovrebbe essere ratificata la conferma alla guida della testata di Marco Lollobrigida, già vicedirettore dal 2023 e subentrato ad interim a Paolo Petrecca, dimessosi dopo le polemiche seguite alla cerimonia di apertura dei Giochi invernali di Milano-Cortina. Sarà lui a prendere la decisione finale sull’ex calciatore, più volte criticato per lo stile e i toni adottati nelle sue telecronache.

Da Caressa a Zille: Adani accerchiato

Adani, Cassano e Ventola sono sempre più al centro delle polemiche. Non passa praticamente giorno senza nuove repliche o attacchi alle loro bordate. Continuano le schermaglie a distanza con Fabio Caressa, che – pur senza nominarlo direttamente – ha sollevato dubbi sulla presenza di Adani in Rai: “Se uno rappresenta il servizio pubblico, siamo sicuri che quest’azienda accetti che un suo rappresentante importante sia presente ogni settimana in un posto dove si insultano pesantemente e regolarmente le persone senza che lui dica niente?”.

Alla frecciata del giornalista Sky ha fatto seguito quella della giornalista DAZN, Federica Zille, che ha risposto alle provocazioni arrivate da Viva El Futbol: “Capisco il linguaggio diverso, ma essere definiti quattro ‘cogl**ni’ è stato di bassissimo livello”.

Gigi Cagni e la guerra di Zazzaroni

Nei giorni scorsi anche l’ex allenatore dell’Empoli, Gigi Cagni, non ha risparmiato critiche al suo ex difensore: “È diventato schiavo del suo personaggio, esagera sempre, è inascoltabile. Credo che la Rai non gli rinnoverà il contratto”.

Ancora più diretto il giornalista Ivan Zazzaroni, che nell’ultima puntata del podcast Numer1 ha alzato i toni: “La guerra è iniziata, siamo pronti a reagire alle stron**te che dite. Voi offendete soltanto”.