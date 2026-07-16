“A volte non so nemmeno cosa dico”, Adani chiarisce dopo la telecronaca controversa di Inghilterra-Argentina, la scelta Rai per la finale

La telecronaca Rai nella semifinale tra Inghilterra e Argentina divide il pubblico, Adani prova a chiarire il suo approccio ma è polemica anche in vista della finale contro la Spagna. Cosa deciderà la Rai?

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Una partita emozionante decisa negli ultimi minuti, la rimonta dell’Argentina che ribalta l’Inghilterra e si prende la finale dei Mondiali. C’è di tutto nella serata che porta verso l’atto conclusivo della Coppa del Mondo ma in Italia uno degli argomenti più chiacchierati e più controversi riguarda quello che è successo ai microfoni Rai nel coro del match. Daniele Adani non nasconde il suo tifo per la nazionale sudamericana e sui social si scatena un vero e proprio putiferio.

Le parole di Adani nel corso del match

Adani è incontenibile in telecronaca: “Non è mai finita con l’Argentina, non è mai finita con la Seleccion, il cuore dei campioni del mondo. Enzo raccoglie da Lionel. Einstein diceva che le coincidenza sono il modo in cui Dio sceglie di rimanere anonimo ma non lo puoi fare con Dios. Maradona 40 anni dopo orienta questa partita e non la fa finire perché l’epica deve continuare”, dice dopo la rete del pareggio di Enzo Fernandez.

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Il gol di Lautaro fa salire ancora di più i decibel: “Non ci credo, non ci credo. Il 68esimo assist di Messi con la Nazionale argentina doveva pensarci lui: la routine dello straordinario. Riporta Maradona qui 40 anni dopo. A 39 anni la mette di destro, solo da spingere per il Toro di Bahia Blanca. E’ infinito il cuore dell’Argentina, è infinito il cuore di Lionel Messi”.

La spiegazione di Adani a Notti Mondiali

La telecronaca del match non passa inosservata neanche negli ambienti Rai, a distanza di pochi minuti dalla fine della semifinale, l’ex calciatore è ospite di Notti Mondiali. Non si parla solo della partita ma anche di come l’ha raccontata l’ex difensore e ora opinionista televisivo: “Mi fa commuovere. Mi vengono le parole da sole e sono parole di sentimento. E a volte non so nemmeno cosa dico. Ma sono le lacrime che mi dà il calcio, e sia una cosa da condividere con tutta Italia e grazie alla Rai che mi permette di arrivare a milioni di persone”.

La “telecronaca del tifoso”: la reazione dei social

I social hanno emesso il loro verdetto, per gran parte dei tifosi italiani che hanno seguito la semifinale Inghilterra Argentina sulle reti Rai, stavolta Adani ha esagerato. Il commento dell’ex giocatore ha fatto molto discutere. Il giornalista Fabio Ravezzani si schiera: “Ma c’è davvero qualcuno a cui piace Adani? Ma sul serio? Uno che urla come un ossesso e spara paroloni a casa citando a sproposito Dio, patria destino, leggenda e mito a casaccio? C’è davvero qualcuno che apprezza?”.

E’ il sentimento comune a tantissimi sui social che vanno all’attacco del commentatore Rai: “Stasera ha esagerato, trovo imbarazzante che commenti sulla tv pubblica”, scrive Gabriele. Anche Aldo la pensa allo stesso modo: “Basta togliere l’audio, riesce a farmi odiare l’Argentina”. Mario invece commenta: “Imbarazzante telecronaca, inaccettabile che la tv pubblica faccia fare commenti al limite della blasfemia. Voto 0, anzi meno”. La gran parte dei commenti sui social sono decisamente contro il tono usato da Adani nel corso della partita, ma l’ex difensore continua ad avere una parte di spettatori che è dalla sua parte come Fabian: “Tutti abbiamo bisogno di un Adani nella nostra vita”.

La decisione Rai per la finale Spagna-Argentina

Le polemiche che sono seguite alla semifinale potrebbero avere un effetto anche sulla decisione della Rai in vista dell’atto conclusivo del Mondiale che assegnerà il titolo a una tra Spagna e Argentina. Qualche giorno fa Viale Mazzini ha comunicato che sarebbe stata la coppia formata da Rimedio e Adani a commentare la partita che assegna la Coppa del Mondo nel match in programma domenica 19 luglio alle ore 21. Al momento non ci dovrebbero essere cambiamenti in programma ma non è da escludere che l’ondata di reazioni social possa portare a una nuova decisione da parte dei vertici aziendali.