Adani: "Non tornerei a Sky, vi spiego perchè". E arriva la puntura di Caressa

L'opinionista Rai sul suo canale social risponde alla domanda di un tifoso, sul web arrivano le repliche del giornalista e dei tifosi

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Il suo divorzio con Sky, dove aveva lavorato per nove anni, dal 2012 al 2021, fece rumore e scalpore: Lele Adani era considerato un uomo di punta dell’emittente satellitare ma le incomprensioni all’interno della redazione e qualche lite lo spinsero all’addio, che lui stesso ha raccontato più volte. Oggi l’ex difensore, rispondendo alla domanda di un tifoso sul web, spiega perché non ci tornerebbe e come abbia trovato la sua dimensione in Rai, scatenando le repliche di Fabio Caressa e dei telespettatori.

Adani, niente veleno su Sky

Se in passato Adani aveva avuto parole assai dure per l’esperienza nella tv di Murdoch, ora cambia registro e spiega: “E’ un discorso un po’ lungo, cerchiamo di sintetizzare. Io a Sky sono stato benissimo, ho un bellissimo rapporto con tantissime persone e lo conservo anche ora. Ho grande stima di tanti professionisti, ovviamente come in tutti i luoghi di lavoro ci sono a volte delle visioni differenti, ci sono dei problemi di gestione, però la mia esperienza è stata di 9 anni bellissimi”.

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Anni che, però, non vuol rivivere: “Io ora non tornerei semplicemente perché sto davvero bene in Rai. Sto bene professionalmente, personalmente e con le persone che ci sono nel mio ambito professionale e nel format che tratto, anche nei commenti per la nazionale. Ho amici, professionisti che sono diventati amici e le cose che tratto mi piacciono”.

La Rai una responsabilità doppia

Adani poi conclude: “La Rai è seguita da milioni e milioni di italiani, c’è anche una responsabilità verso il paese per chi vuole unire il calcio alla gente, e farlo in Rai è la strada migliore, quella anche più di difficile da ottenere e cerco di meritarmelo ogni giorno. Quindi in questo momento la RAI è il mio presente e la mia famiglia. Ci sarà tempo eventualmente per valutare un ritorno”.

Ancor prima che Adani ribadisse la sua fedeltà all’emittente di stato, Fabio Caressa – uno dei suoi principali avversori a Sky – lo aveva bastonato a margine di critiche rivolte al suo amico Cassano che si fa notare sempre per insulti e parolacce: “Siamo proprio sicuri che uno che rappresenta un’azienda importantissima, che è un servizio pubblico, che ha insegnato a quelli della mia generazione come si fa questo mestiere con dei personaggi straordinari, siamo sicuri che per questa azienda sia giusto che accetti che un suo rappresentante importante sia presente settimanalmente in un posto dove si insultano regolarmente le persone senza che lui dica niente, dove anche lui insulta le persone? Siamo proprio sicuri? Ogni azienda ha regole di comportamento”.

I tifosi si spaccano sui social

Tante le reazioni dei telespettatori: “Io lo manderei a casa sia in Rai che Sky” e poi: “Penso che a Sky non ti riprenderanno mai più, hanno fatto di tutto per toglierti dalle scatole” e anche: “Lo scienziato del calcio, io la domenica sportiva da quando c’è lui non la guardo più” e ancora: “Macché Sky…spero davvero che abbia una scadenza il suo contratto in Rai e che lo salutino al termine di questo. È uno dei personaggi più antipatici della tv” e infine: “Da Sky ti hanno cacciato altrimenti non faresti parte degli scarti che si trovano in Rai, poi raccontatela pure come preferisci”