Adani ora fa arrabbiare anche i tifosi del Milan 

Il Milan perde ancora, stavolta venendo rimontato dal Torino, e si aprono i processi alla squadra di Marco Giampaolo. Che in casa dei granata ha mostrato dei passi avanti sul piano del gioco, ma s’è dimostrata ancora fragile in difesa e troppo leggera in fase di finalizzazione.

Quest’ultimo aspetto viene ripreso da Daniele Adani, che con poche battute su Twitter centra quella che a suo parere è stato l’aspetto decisivo della gara persa dai rossoneri: il confronto tra gli attaccanti delle due squadre, Andrea Belotti e Krysztof Piatek.

IL CONFRONTO. “La differenza nella partita è data dalla differenza dei due centravanti. #ToroMilan”, sentenzia Adani, alludendo alla capacità di Belotti di trascinare il Torino con una doppietta fatta di grinta e carattere, prima ancora che di capacità tecniche, e al flop di Piatek, che nell’arco dell’incontro s’è divorato due occasioni piuttosto nitide, prima per il 2-0 e poi per il 2-2.

Le parole di Adani, naturalmente, scatenano i commenti dei suoi follower, non solo di fede rossonera. “Sempre detto che Piatek era un fuoco di paglia”, scrive Fungo, a cui replica GufoMilanese: “Poi vediamo a fine campionato”. “Piatek sul colpo di testa poteva piazzarla dove voleva, ma ha scelto di tirargliela addosso. Errore clamoroso”, sottolinea Luca, a cui replica Parapereto: “Anche Bellotti ha tirato addosso a Donnarumma…”.

GRivia interviene per marcare la differenza: “Due situazioni uguali proprio: un colpo di testa di media forza addosso al portiere dalla distanza di 1 metro, contro un tiro fortissimo di Belotti che per poco non ti spacca la mano… la differenza l’ha fatta il Gallo, punto e basta. Fosse nostro, Sirigu le avrebbe prese”.

MEGLIO SIRIGU. E proprio Sirigu e Donnarumma vengono citati da diversi tifosi rossoneri: secondo i milanisti, sulla gara hanno inciso anche le parate del primo e gli errori del secondo. “La differenza sta tra i due centravanti. E tra i due portieri”, scrive Andrea. Roberto rilancia: “Daniele io aggiungerei la differenza tra i due portieri. E fossi in te lo farei notare a Roberto Mancini”.

“Non male pure il fenomeno Donnarumma”, aggiunge Peppe, mentre Oscar ci va giù ancora più duro: “Dai portieri Daniele, dai portieri. Uno lo è sempre stato, l’altro non sa neanche lui perché gioca in quel ruolo”.

SPORTEVAI | 27-09-2019 10:13