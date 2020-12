Adani: "Rimprovero Conte, se vuoi qualità serve Eriksen"

Intervenuto a BoboTv, il salotto virtuale di Christian Vieri, Lele Adani ha commentato l’eliminazione dalla Champions dell’Inter: “I nerazzurri hanno trovato una squadra che ha rinunciato a giocare come lo Shakhtar Donetsk, che ha giocato per arrivare terza. Non ha avuto la lucidità e non è riuscita a segnare contro una squadra che aveva preso dieci gol dal Borussia Moenchengladbach. I motivi? Dobbiamo staccarci dagli umori e dire che l’Inter ha tirato 32 volte e battuto 20 calci d’angolo in 2 partite, ma non è riuscita a mettere qualità nelle giocate ed essere lucida nei momenti di gara”.

E’ stato molto discusso anche il poco utilizzo di Eriksen: “Ha avuto 99 minuti in Champions League, quindi non si può dire che è colpa sua se l’Inter è stata eliminata dalla Champions. Per cui si può dire che lui non è adatto all’Inter, ma anche che l’Inter non è adatta a lui. Come si può aumentare il tasso di qualità se non si utilizza il giocatore che può dartela, specie nello stretto? Questo è il rimprovero che faccio a Conte”.

OMNISPORT | 12-12-2020 10:44