L'opinionista Rai a Viva el Futbol torna sul successo del Milan contro la Fiorentina, critica il designatore Rocchi e ridimensiona la prova di Leao

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Ha fatto molto scalpore l’altroieri alla Domenica Sportiva il siparietto di Allegri che, intervistato su Rai2 dopo il successo del Milan sulla Fiorentina, ha iniziato a rispondere alle domande, salvo poi rifiutare l’auricolare e andarsene all’improvviso per evitare le domande scomode di Adani, che da sempre osteggia il calcio proposto dal tecnico livornese. La vicenda ha fatto imbufalire Graziani, altro ospite in studio alla Ds, mentre Adani su Milan-Fiorentina è tornato a parlare nel corso del suo format su twitch “Viva el futbol”.

La risposta di Adani

Che l’opinione di Adani sia cambiata da quando il conte Max allena il Milan lo testimoniano i suoi interventi precedenti e anche stavolta l’ex difensore sfoggia fair-play. Nessun rimprovero ad Allegri per la “scenata” alla Domenica Sportiva, nessun accenno a mancanza di rispetto. Solo l’analisi della partita in cui ricorda che spesso i rossoneri buttano un tempo ma dà comunque meriti alla neo-capolista nonostante l’opinione contraria di Cassano (“fanno passare Allegri per il genio della lampada ma come dice Lele c’è sempre padre tempo, vedrete”).

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La bordata a Leao

Adani spiega: “Per un’ora la partita non è commentabile ed è una gara buttata via dalla Fiorentina, per me il Milan ha meritato la vittoria. Un merito che do ad Allegri è che non si lamenta degli infortuni. Non avere le coppe sposta tantissimo, è un vantaggio. Il Milan molte volte dei due tempi uno non lo gioca… la Fiorentina ha buttato via un’occasione. Il rigore per me non c’era. Il Milan si è trovato una reazione dovuta dal gol subito e ha reagito, poi De Gea per me fa un errore grosso sul gol di Leao e questo va detto, non può prendere quel gol con la palla che rimbalza tre volte. L’unica cosa che ha fatto Leao nella gara è quella, il tiro, fine. Massimo risultato col minimo sforzo: Milan primo in classifica”.

Poi il consueto elogio a Modric che ha fatto la differenza: “Ha fatto più di tutti e quattro i centrocampisti viola messi insieme. n questo calcio, il Milan ha trovato il nuovo Gattuso: Luka Modric. Un giocatore che recupera palloni da Fazzini, che ha 20 anni in meno. Sporca i passaggi di Fagioli. Modric è di una categoria… parto da lui perché ha fatto più l’incontrista. Se lo metti col bastone in campo, non sbaglia un passaggio. I recuperi mi stupiscono, le traiettorie, come Rino proprio. Bella chiamata di Tare, prenderlo dal Real”.

L’accusa di Adani a Rocchi

Dopo una legnata ai viola (“La Fiorentina non meritava di vincerla e neanche di pareggiarla, ora è ultima e dovrà giocare con Bologna e Inter”) l’accusa agli arbitri e al designatore: “Rocchi fa di tutto per essere criticato ma ricordate il gol di Adzic in Juve-Inter con la manata di Thuram a Bonny? Il classico contatto in cui decide l’arbitro che vede bene e il Var che non interviene, come da protocollo che senza chiaro ed evidente errore non può intervenire, e Rocchi disse così, ricordando che non vanno fatte simulazioni e il gol era regolare ma pensate a ieri sera: è successa la cosa opposta”.