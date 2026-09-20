Adani tornerà con Viva el futbol assieme a Cassano e Ventola? L’indizio via social e l’indiscrezione

Il format non è ancora ripartito e sul web impazzano le ipotesi. Parpiglia anticipa le ipotesi mentre Adani, Cassano e Ventola e rilancia un video sui social

Cinque giornate di Serie A, la Champions già tornata a prendersi la scena ma un’assenza nel mondo del calcio parlato si è fatta notare. Viva El Futbol, il format che aveva messo insieme Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola, non è ancora tornato in onda su youtube. Una pausa che non è passata inosservata e che ha immediatamente alimentato interrogativi, indiscrezioni e teorie sul futuro del trio. Intanto, i tre ex calciatori lanciano un video sui social che lascia intendere che il ritorno del format sarà imminente.

Dalla rottura al nuovo format

Per capire il presente bisogna tornare all’origine, alla Bobo tv. Quel gruppo che aveva conquistato il pubblico del calcio sui social e in televisione sembrava destinato a durare. Il fenomeno era esploso durante la pandemia, partendo dalle dirette Instagram di Bobo Vieri con Adani, per poi crescere fino a diventare un vero fenomeno mediatico. All’improvviso la lite tra Vieri e gli altri amici, la rottura e la separazione.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Adani, Cassano e Ventola: il nuovo capitolo

Da quella separazione, nell’agosto 2024, è nato Viva El Futbol. Un progetto costruito attorno a tre personalità molto diverse: il racconto e l’analisi di Adani, la teatralità di Cassano e la leggerezza di Ventola. Il pubblico ha risposto subito, seguendo il trio anche nella nuova avventura. Per questo il mancato ritorno dopo l’estate ha fatto rumore. Nessuna puntata con l’inizio del campionato, nessun appuntamento con l’avvio della Champions. E così sono tornate le voci.

Il gossip sportivo ha fatto il resto. C’è chi ha interpretato le vacanze separate dei tre come un possibile segnale di una nuova frattura e chi ha iniziato a parlare di un’altra rottura interna. Ipotesi che, al momento, restano tali. L’esperto di gossip Mimmo Parpiglia mette però in guardia dal collegare automaticamente l’assenza del programma a un litigio: “Ed è esattamente il motivo per cui, oggi, chi grida alla rottura tra i tre di Viva el Futbol sta sbagliando bersaglio. Quando tra loro finisce qualcosa, non lo nascondono. Vanno in onda e lo dicono.”

Adani verso Calcio Selvaggio?

L’indiscrezione più recente porta invece in un’altra direzione. Secondo Parpiglia, Lele Adani – che ora è in onda solo su Rai Sport alla Domenica Sportiva – potrebbe essere pronto a sbarcare su Calcio Selvaggio, altro podcast che ha attirato l’attenzione dopo l’avvistamento negli Stati Uniti dei suoi protagonisti: il Pancio, il Pengwin e il Tattico.

Un possibile nuovo progetto per Adani, dunque, proprio mentre Viva El Futbol resta fermo ai box. Ma per ora siamo nel territorio delle indiscrezioni. Come conclude Parpiglia: “Fantacalcio del gossip sportivo. Comprensibile, per carità. Ma sarà così?” Intanto, sui social, è stato pubblicato un video da Adani con la complicità di Cassano e Ventola in una simpatica gag dei tre che lasciano presagire comunque il ritorno del format in streaming. Chi li conosce bene ci scommette: il magico trio non si scioglierà.

Clicca qui per le ultime news sulla Serie A