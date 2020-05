Addio a Cesare Barbieri

La pallacanestro come prima passione, poi il calcio, del quale era un profondo conoscitore e del quale è stato narratore e telecronista per Premium Sport e per Sky Sport.

Questo era Cesare Barbieri, scomparso all'età di 55 anni a Pavia, dove era ricoverato da alcune settimane, dopo essere stato colpito da un ictus. Era malato da tempo.

Originario di Vigevano, Barbieri aveva mosso i primi passi a Radio Pavia dove si occupava dei notiziari e delle cronache sportive.

La passione per lo sport è nata a Milano, dove è diventato telecronista dopo aver collaborato con alcune emittenti locali, quali 7Gold.

SPORTAL.IT | 18-05-2020 23:10