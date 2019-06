Addio a Franco Zeffirelli

Grave lutto per il mondo della cultura italiana. All’età di 96 anni si è infatti spento Franco Zeffirelli, tra i registi e sceneggiatori più noti al mondo. Fiorentino di nascita, Zeffirelli è spirato nella sua casa a Roma, sull’Appia Antica.

"Si è spento serenamente pochi minuti fa Franco Zeffirelli – si legge sul sito della Fondazione a lui intitolata – Era nato a Firenze 96 anni fa. La scomparsa è avvenuta alla fine di una lunga malattia. Il maestro riposerà nel cimitero delle Porte Sante di Firenze. Ciao maestro”.

La camera ardente si terrà lunedì 17 giugno a Firenze, nel salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio: lo comunica il sindaco Dario Nardella spiegando che l'ultimo addio al regista sarà dato nella sua città e non più in Campidoglio a Roma come era stato deciso in un primo momento dai figli Pippo e Luciano.

Zeffirelli, il cui vero nome era Gian Franco Corsi, è stato anche un grande appassionato di calcio: tifosissimo della Fiorentina, hanno fatto storia alcune sue uscite contro la grande nemica Juventus.

