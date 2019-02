Addio a Gordon Banks: sua la 'parata del XX secolo' su Pelé

Calcio inglese in lutto: è scomparso il leggendario Gordon Banks, portiere della Nazionale dei Tre Leoni campione del mondo ai Mondiali del 1966 disputati in casa.

L’estremo difensore britannico, amatissimo in patria, se ne è andato a 81 anni: a darne notizia è lo Stoke City, una delle squadre in cui ha militato. Banks, che ha anche difeso i pali di Chesterfield e Leicester, è considerato uno dei portieri più forti della storia.

E’ rimasto nella leggenda del Mondiale non solo per l’unico trionfo iridato dell’Inghilerra nel 1966 ma anche per la cosiddetta “parata del secolo” su un colpo di testa di Pelé ai Mondiali di Messico 1970, quando in tuffo negò a O Rei un gol praticamente già fatto.

Banks ha totalizzato 73 presenze in nazionale tra il 1963 e il 1972 e ha giocato quasi 200 partite con lo Stoke, prima che la sua carriera ad alto livello venisse bruscamente interrotta a causa di un incidente in macchina che gli costò la vista da un occhio. Continuò comunque a giocare negli Stati Uniti fino al 1978.

“È con grande tristezza che annunciamo che Gordon è morto pacificamente da un giorno all’altro. Siamo devastati per averlo perso ma abbiamo tanti ricordi felici e non potremmo essere più orgogliosi di lui. Vorremmo chiedere che la privacy della famiglia sia rispettata in questo momento”, è la nota dello Stoke.

SPORTAL.IT | 12-02-2019 11:45