Addio a Lauro, lo strazio di Paola Ferrari

Il mondo del giornalismo sportivo, e in particolare la redazione sportiva della Rai, sono in lutto per la scomparsa di Franco Lauro. Il popolare volto televisivo è scomparso all'improvviso a 58 anni nella propria abitazione romana.

La prima collega a reagire alla terribile notizia è stata Paola Ferrari, che con Lauro aveva condiviso la conduzione di alcune trasmissioni.

"Ho appena avuto una notizia tremenda. Un amico con cui abbiamo diviso così tante avventure. Non posso crederci" il primo tweet della giornalista, pubblicato subito dopo aver appreso la notizia.

Poi ancora, qualche minuto dopo: "Le parole non le trovo. Proprio non le trovo in questo momento" l'ulteriore tweet, corredato da una foto che ritrae i due colleghi insieme e sorridenti al lavoro.

