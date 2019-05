Addio a Moretti, i tifosi fanno una richiesta alla società

Domenica Emiliano Moretti giocherà la sua ultima partita da giocatore.

Sui social molti tifosi granata hanno voluto omaggiare Moretti: "Se la squadra é un gruppo, buona parte del merito é tua. Mai fuori luogo, professionista in campo e fuori, serio, sorridente. Hai onorato la maglia come pochi altri e non ti dimenticheremo. #Moretti", "Quando nel luglio 2013 il Toro annunciò l'acquisto del trentaduenne #Moretti pensai: "ma non è un po' vecchio?" Ora che sono passati 6 anni e lui smette sono qui a pensare: "ma perché non fa un altro anno?". Quanto mi mancherai, Emiliano, mannaggia".

Non pochi supporters hanno fatto una richiesta alla società: "Spero che almeno domenica, gli venga data la fascia da capitano!!!! Grazie #moretti", "Sei arrivato tra le battute e te ne vai tra le lacrime. Domenica ti vogliamo con la fascia Emiliano", "Sono giocatori come #Moretti che meritano di vestire la maglia granata. Salutaci con la fascia".



SPORTAL.IT | 22-05-2019 15:55