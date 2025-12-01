Addio a Nicola Pietrangeli: il tennis italiano piange una icona senza tempo. Binaghi: “Perdo un amico”

Prima di Panatta, prima di Sinner, c’è stato Nicola Pietrangeli. Una icona del tennis italiano ma anche mondiale, che a 92 anni si è spenta lasciando dietro di sé una scia di ricordi e di emozioni che si perdono nella notte dei tempi. Il vincitore del Roland Garros 1959 e 1960, nonché capitano della storica Davis vinta nel 1976 a Santiago del Cile, era convalescente da tempo dopo che in estate era rimasto vittima di una caduta in casa, che gli aveva procurata la frattura dell’anca. Binaghi l’aveva ricordato con affetto durante l’ultima Davis vinta a Bologna una settimana fa, poi stamattina è arrivata la notizia del decesso. “Perdo un amico, mentre l’Italia del tennis perde un simbolo”
in aggiornamento