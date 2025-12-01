Addio a Nicola Pietrangeli: il tennis italiano piange una icona senza tempo. Binaghi: “Perdo un amico”

A 92 anni si è spento il tennista che ha fatto innamorare gli italiani della racchetta. Vinse due volte il Roland Garros e fu capitano della storica Davis del 1976

Pubblicato: 01-12-2025 09:44 Condividi









