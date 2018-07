Addio a Petris, pioniere italiano in Europa

La Fiorentina piange la scomparsa di Gianfranco Petris. L’ex attaccante è scomparso domenica all’età di 82 anni a Trepalle, in provincia di Sondrio. Petris ha indossato anche le maglie di Triestina e Lazio, ma ha legato buona parte della propria carriera alla Fiorentina, dove ha militato tra il 1958 e il ‘64 vincendo una Coppa Italia e una Coppa delle Coppe.

Il suo nome è nella storia del calcio nostrano: suo infatti il primo gol italiano in Coppa delle Coppe, aprendo le marcature nel 3-0 contro il Lucerna del 23 novembre 1960. Al suo attivo anche quattro presenze in Nazionale, dove debuttò nel 1958 militando in B nella Triestina.

SPORTAL.IT | 03-07-2018 20:25