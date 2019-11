Addio a Rivolta, fece parte dell'Inter dei record

Lutto in casa Inter. All’età di 51 anni è infatti scomparso Alberto Rivolta, difensore prodotto del vivaio nerazzurro che fece parte della prima squadra nella stagione dello scudetto dei record 1988-’89, con Giovanni Trapattoni in panchina.

Rivolta, che era nato a Lissone, è morto a Monza alla vigilia del 52° compleanno, vinto da un ependimoma midollare, un tumore rarissimo del sistema nervoso centrale che da tempo l’aveva costretto alla sedia a rotelle.

Arrivato nel settore giovanile dell’Inter ad appena 18 anni Rivolta debuttò subito in campionato e in Coppa Uefa sotto la gestione di Mario Corso, che da poche settimane era subentrato a Ilario Castagner.

La sua carriera in nerazzurro sarebbe proseguita brillando nella stagione successiva contro la Juventus, prima del prestito al Parma dove però Rivolta trovò poco spazio. Nell’estate 1988 il breve passaggio al Cosenza con immediato ritorno alla base. Rivolta visse da comprimario l’annata dello scudetto disputando solo una partita, quella persa sul campo del Torino alla penultima giornata con il titolo già da tempo nella bacheca dei nerazzurri.

Poi, il rapido declino dovuto ai primi sintomi del male che lo costrinsero a concludere la carriera ad appena 25 anni dopo aver giocato nel Livorno e nel Seregno.

Rivolta scoprì la malattia nel 1994 a causa di un mal di schiena che non gli dava pace e gli creava difficoltà nella deambulazione che si manifestavano in maniera sempre più frequente e gli rendevano impossibili anche i movimenti più semplici.

Gli ex compagni dell’Inter non lo hanno mai dimenticato e la società ha ricordato lo sfortunato ex giocatore attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale:

“FC Internazionale Milano piange la scomparsa di Alberto Rivolta – si legge nella nota ufficiale del club nerazzurro -. Classe 1967, ruolo difensore, Rivolta, nato a Lissone, dopo aver militato nelle giovanili nerazzurre all’inizio degli anni ’80, debutta in Prima Squadra il 15 dicembre 1985 in Serie A contro il Como. Nella sua esperienza nerazzurra, tra il 1985 e il 1987 e poi nella stagione 1988-1989, colleziona un totale di sette presenze. La più dolce, quella nella penultima giornata del campionato ’88-’89: una presenza che lo fece entrare nell’elenco degli eroi della stagione dello Scudetto dei Record. Inter, nel ricordare il coraggio di Rivolta nell’affrontare la malattia, si unisce al dolore dei suoi familiari portando l’abbraccio di tutto il popolo interista”.

SPORTAL.IT | 03-11-2019 11:43