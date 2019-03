Addio a San Siro, il sindaco di Milano si impunta

Dopo tanti anni di attesa e di progetti naufragati, Inter e Milan sono pronte a varare in simbiosi il progetto del nuovo stadio. Il dado sembra essere tratto perché entrambi i club concordano sulla necessità di congedarsi da San Siro per puntare su un impianto più moderno, seppur ridotto nella capienza.

Qualche nube all’orizzonte però si intravede e il riferimento è alla presa di posizione del sindaco Giuseppe Sala, che dopo aver, a questo punto vanamente, insistito per l’opzione che prevedeva il riammodernamento di San Siro, in un’intervista all’Ansa ha espresso in maniera decisa il proprio parere sul fatto che lo stadio che verrà dovrà restare di proprietà del Comune, con concessione per lungo tempo alle due società: "Bisogna trovare una formula perché sia di proprietà del Comune con una concessione a lunghissimo termine. È chiaro che noi non possiamo perdere la proprietà dello stadio" le parole di Sala, che fa poi due conti sulla costruzione dell’opera:

“Il Comune non vuole speculare sul nuovo stadio e le squadre lo sanno bene. Inter e Milan stanno facendo una valutazione dal punto di vista economico e finanziario: il nuovo stadio costerà circa 500-600 milioni, credo stiano valutando anche il valore della ristrutturazione. C'è solo un vincolo che io pongo, non possiamo perderci. Francamente non so dire a che soluzione arriveranno, ma li sto invitando a presentare una proposta".

Insomma, le differenze di vedute sono piuttosto palpabili verso la nuova struttura che, se non ci saranno complicazioni, dovrebbe venire inaugurata all’inizio della stagione 2023-2024. E chissà cosa penserà il Sindaco dopo la decisione dei due club di cambiare anche il nome: addio a Giuseppe Meazza, cui l’impianto fu dedicato nel 1980 dopo la morte della leggenda del calcio italiano, a favore di un title sponsor, sulla falsa riga di quanto fatto dalla Juventus e da numerosi altri top club europei.



SPORTAL.IT | 27-03-2019 14:00