Addio ad Allegri, sul web gli juventini si spaccano

Alla fine il divorzio è arrivato. Massimiliano Allegri non sarà più l’allenatore della Juventus, l’annuncio dato sui profili social del club bianconero è deflagrato come una bomba sul web, producendo già migliaia di commenti nei minuti immediatamente successivi alla pubblicazione della notizia. La maggior parte dei tifosibianconeri si ritiene soddisfatta dalla scelta della società, molti ringraziano Allegri, qualcuno addirittura esulta per l’addio del tecnico toscano, ma non mancano neanche coloro che temono tempi duri per la Juve dopo il cambio di panchina.

I NOSTALGICI. “Grazie di tutto mister, grazie di questi anni gloriosi e indimenticabili! Buona fortuna per tutto, Max”, scrive Andrea nei commenti al tweet della società bianconera, mentre l’utente che si firma Juve Nel Cuore aggiunge: “Grazie di tutto Max. Ti rimpiangeremo, lo so già”. “Umanamente mi dispiace, perché ha subito un “massacro” che non merita assolutamente – spiega Olty – Ce ne fossero di signori e allenatori vincenti come lui, anche se a volte non siamo stati d’accordo con le sue scelte. Allegri domenica merita solo applausi!”. “Grazie di tutto mister. E scusa gli ingrati”, la chiosa di A, che fa riferimento ai tanti tifosi che, invece, salutano l’addio di Allegri come una vera e propria liberazione.

I “LIBERATI”. “Innanzitutto c’è da fare i complimenti a Nedved”, scrive Paolo, che usa un’espressione tipica di Allegri per rendere omaggio al dirigente che, a quanto pare, avrebbe spinto di più per un cambio della guida tecnica. Di citazione in citazione, Dybalassane commenta con “SIUUUUUUUUUUUU”, imitando il verso d’esultanza tipico di Cristiano Ronaldo. “Caro Allegri – conclude Luca – ho imparato ad apprezzare il tuo lavoro nelle prime tre stagioni; credo che nelle ultime due tu ci abbia capito ben poco… Grazie di tutto, ma oggi apro una bottiglia di quelle buone…”.

I MODERATI. In mezzo tra le due fazioni c’è anche chi ringrazia Allegri, ma ritiene corretta la scelta del club di voltare pagina. “Giusto così – scrive Vince Juve – grazie ad Allegri per gli 11 trofei ma continuare sarebbe stato accanimento terapeutico”. “È giusto così – aggiunge Alfonso – È finito un ciclo. Magari adesso si valorizzeranno di più alcuni elementi. Ma comunque, grazie per questi 5 anni. Di questo va dato atto. Grazie mister. E ora testa al nuovo mister”. Già, perché dopo la separazione di Allegri, i tifosi bianconeri sono pronti a dibattere su un nuovo tema: a chi affidare il compito di vincere l’agognata Champions League?

17-05-2019