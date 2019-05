Addio al Paladozza, Baraldi si sbilancia

Luca Baraldi, consigliere della Virtus Bologna, guarda avanti.

"Il Paladozza rappresenta la storia e il presente di cui siamo orgogliosi – dice -. Però Bologna ha bisogno di altro, per avere un progetto di ampio respiro e per avere le coperture economiche che servono ad una azienda. E’ quello che auspichiamo, lo stiamo valutando in futuro".

"Zanetti ha sempre detto che la Virtus non è sua o della Segafredo, ma della città e dei propri tifosi" aggiunge l'ex direttore generale del Bologna calcio.

SPORTAL.IT | 09-05-2019 15:07