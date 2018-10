Addio al protagonista di 'Clamoroso al Cibali'

Se il radiocronista di ‘Tutto il Calcio minuto per minuto’, il grandissimo Sandro Ciotti, quel 4 giugno del 1961, coniò ‘Clamoroso al Cibali’, una frase destinata a entrare nella storia del calcio italiano, il merito fu suo. Mario Castellazzi, allora calciatore degli etnei, è morto a La Spezia. Aveva 82 anni.

Il successo del Catania sull’Inter, arrivato anche grazie al suo gol (di Calvanese l’altra marcatura rossoazzurra), ebbe un doppio effetto perché consegnò lo scudetto alla Juventus, ai danni proprio dei nerazzurri. I bianconeri, che in quel campionato schierarono il trio Boniperti-Charles-Sivori, non poterono fare altro che ringraziare i siciliani per questo aiuto insperato: all’andata, a San Siro, i meneghini fecero un sol boccone del Catania, battuto per 5-0 e vittima anche dell’ironia di Helenio Herrera. Un’onta da lavare nel match di ritorno, come in effetti successe.

Ala veloce, nativo di Finale Emilia, Castellazzi fu protagonista di una discreta carriera, giocando anche con Spezia, Roma, Livorno e Pistoiese. Con la maglia bianca dello Spezia ha giocato per sei stagioni, fermandosi poi a fine carriera a vivere nella città ligure. E’ stato anche opinionista tv, ospite fisso dei programmi di TeleLiguriaSud, nonché tifoso delle Aquile.

“Una delle bandiere del calcio spezzino è venuta a mancare alla soglia degli 84 anni. Fu protagonista in maglia bianca per sei stagioni tra il ’57 ed il ’68 per un totale di 138 presenze condite da 26 reti, fermandosi poi a vivere nel Golfo dei Poeti, icona di un calcio romantico che non c’è più.

Per anni opinionista tv ed affezionato tifoso delle Aquile, Castellazzi lascia un vuoto incolmabile in chiunque abbia avuto modo di conoscerlo e apprezzarne spirito e amore incondizionato per la maglia bianca. Ai suoi cari giungano le più sentite condoglianze del Presidente Onorario Gabriele Volpi, del Presidente Stefano Chisoli e di tutto il Club bianco: lo Spezia lo ha ricordato così.

SPORTAL.IT | 02-10-2018 12:50