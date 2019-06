Addio alla Fiorentina, parla Della Valle

Si attende solo l’ufficialità per la cessione del pacchetto azionario della Fiorentina dalla famiglia Della Valle a Rocco Commisso. Gli ultimi dubbi sono stati fugati durante l’incontro tra le parti avvenuto martedì negli uffici milanesi della Tod’s, l’azienda dei Della Valle.

Affare da 170 milioni, dettagli tecnici da definire, ma ormai neppure gli stessi Della Valle nascondono più che l’addio al club viola dopo 17 anni è imminente.

Andrea Della Valle, ex presidente e fratello del presidente onorario Diego, ha parlato al 'Corriere Fiorentino': "È un ciclo che si chiude dopo 17 anni, gli ultimi mesi sono stati una sofferenza. Noi la Fiorentina l'abbiamo presa per passione, ma quando i tifosi ti contestano e vengono a protestare davanti ai tuoi negozi il segnale è chiaro, vuol dire che tutto quello che fai e dai è sempre interpretato nella maniera sbagliata. L'importante è trovare il momento giusto per uscire".



SPORTAL.IT | 05-06-2019 10:29