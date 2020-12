Mondo della WWE in lutto. A soli 62 anni si è spento Tommy Lister, la leggenda conosciuta come Zeus. Icona degli anni ’80, è stato rivale di Hulk Hogan in una delle faide più importanti dell’era gimmick.

L’ex Wrestler è stato ritrovato privo di sensi nel suo appartamento, vicino a Los Angeles. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, varie fonti hanno sottolineato come Zeus riportasse sintomi da Covid prima del decesso.

OMNISPORT | 12-12-2020 09:30