Addio alla maglia rosa più anziana

A 90 anni si è spento in un letto dell’ospedale di Faenza Giuseppe Minardi. Era il ciclista più anziano in vita ad aver indossato la maglia rosa. Fra il 1951 e il 1956 vinse sei tappe del Giro, indossando per due giorni la maglia di leader.

Nato a Solarolo, in provincia di Ravenna, era soprannominato “Pipaza”: appassionato di biciclette fin da bambino vinse la sua prima gara a 19 anni, poi fu notato dalla Legnano e ingaggiato. All’apice della carriera conquistò anche il Giro del Piemonte e quello di Lombardia.

SPORTAL.IT | 22-01-2019 12:55