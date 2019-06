Addio alla Roma, il consiglio di Ilary Blasi a Francesco Totti

Ilary Blasi c’è, nei passaggi fondamentali di vita, anche nella conferenza stampa più tumultuosa della storia umana e professionale di suo marito, Francesco Totti.

Quel capitano giallorosso di cui si è scritto e detto moltissimo, in queste ultime settimane, e che travolge anche lei, esponente di uno showbiz sempre più complesso e complicato, che da sapiente interprete si mostra defilata pur ricoprendo un ruolo pesante, anche in questa scelta.

Da paperetta a Sanremo, passando per il GF Vip e forse un programma ancora tutto da definire per Mediaset (Giochi senza frontiere?) e forse un figlio in arrivo, dopo la nascita di Isabel a distanza di anni da Cristian e Chanel. Ilary Blasi ha sposato Francesco Totti all’apice della sua carriera e con un pancione già evidente, nonostante le indiscrezioni e le notizie di stampa lo volessero coinvolto in una presunta storia parallela.

Poi, la sua scalata è stata continua, parallela al progressivo ridimensionamento in questa Roma, di suo marito che ha sofferto e lottato contro Luciano Spalletti e – nel silenzio – contro una nuova proprietà che poco o nulla aveva da spartire con il modus operandi dei Sensi. Un cambio che, purtroppo, non ha portato ancora dei risultati concreti che soddisfino le aspettative dei tifosi.

Ilary lo ha accompagnato a Londra, per incontrare James Pallotta all’epoca e gli è accanto anche nelle necessità del presente. Totti se ne va in Spagna, a Ibiza, per una vacanza. Anche se poi rivela, come riporta Il Messaggero: “Sento le solite chiacchiere, ma state tranquilli: sto imparando l’inglese. Così farò tutti contenti”. “Non c’entrano i miei figli. E’ Ilary che insiste e mi rompe le scatole se non lo faccio”.

VIRGILIO SPORT | 18-06-2019 11:01