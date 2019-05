Addio Allegri, ecco l'atteso commento di Adani

E ora che dirà Adani? Erano uscite sul web anche meme e post di ogni tipo nell’ipotizzare la soddisfazione dell’opinionista di Sky alla decisione della Juve di non confermare Allegri sulla panchina bianconera. Nessuno dimentica il clamoroso alterco in diretta dopo la gara con l’Inter, quando il tecnico juventino sbottò apertamente contro l’ex difensore che gli rimproverava un gioco antico e poco spettacolare, dandogli di fatto le colpe per l’esclusione dalla Champions.

LA REPLICA – Il commento è arrivato e non poteva essere diversamente. A Sky però Adani non ha affondato il coltello nella piaga. Teoricamente potrebbe essere anche una sua vittoria, visto che Agnelli e soprattutto Nedved hanno considerato il calcio di Allegri non più adeguato per le sfide in Europa ma Lele non si è lasciato andare a trionfalismi, sottolineando però (per confermare le sue ragioni) che: “La data e la partita che concludono il rapporto con Allegri è Juventus-Ajax senza ombra di dubbio. Il titolo mio è ‘lasciare il sicuro per rincorrere l’ambito’. Perché la verità è che Massimiliano Allegri, che sarà difficilissimo da sostituire come ho detto più volte, è il sicuro che ti porta garanzie di successo in un determinato tipo di lavoro, in una determinata competizione con le sue sicurezze e con la sua capacità di valutazione e ottimizzazione delle performance dei calciatori. Ma la parola chiave della conferenza che abbiamo ascolato è: analisi. Perché l’analisi ti permette di valutare non il risultato ma il lavoro svolto. La società, che è rappresentata da Andrea Agnelli ed è lui che decide, già ci aveva detto qualcosa dopo quella partita. Poi In Italia a volte c’è questa tendenza a essere un po’ lenti di comprendonio o a far finta di non capire per poi avere più stupore. Era stato detto ‘certo ha il contratto’, ma quella non era una riconferma. Non c’è stata mai più lontananza dalla conferma che in quest’ultimo mese. E allora dov’è tutto questo stupore?”.

IL MOTIVO – Tra le righe si nota l’autocompiacimento di Adani che aggiunge: “Ci sono due uomini che si stimano, che prendono in esame l’analisi da uomini, uno di fronte all’altro, e decidono, chiaramente con dispiacere di Allegri, che è stato galantemente sollevato dall’incarico, di rincorrere l’ambito attraverso un percorso differente”. Infine Adani concorda sui nomi che, in questo momento, potrebbero maggiormente interessare alla Juventus, ovvero quelli di Mauricio Pochettino e Maurizio Sarri.

SPORTEVAI | 19-05-2019 10:11