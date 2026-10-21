Muore a 70 anni Roberto Bernabai, stimato giornalista romano e romanista, il ricordo di Picchio che ha lavorato per anni con lui nell'età d'oro di Telemontecarlo

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Scompare a 70 anni dopo una lunga malattia Roberto Bernabai, storico giornalista e grande protagonista dell’età d’oro di Telemontecarlo. Tifoso della Roma in privato, ma professionista esemplare in pubblico, anche in pensione ha continuato a commentare il calcio nelle reti provate romane.

La carriera di Bernabai

Nato a Roma il 6 febbraio 1956, Bernabai era entrato a far parte della Redazione sportiva di TMC nel 1990. Ha seguito, sia come inviato che come telecronista, tre edizioni del Campionato mondiale di calcio (1990, 1994 e 1998), tre Europei (1992, 1996 e 2000) e i Giochi Olimpici di Barcellona 1992. Per sei stagioni è stato, assieme a Francesco Izzi, uno dei telecronisti delle partite di Liga spagnola trasmesse in diretta su TMC2 e TMC in coppia con Giancarlo De Sisti.

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Lo squadrone di Telemontecarlo

Quando TMC è diventati LA7, Bernabai ha continuato a ricoprire il ruolo di conduttore del telegiornale e di caporedattore fino alla fine della sua carriera ma ha avuto la fortuna e l’abilità di vivere il momento più fecondo di Telemontecarlo. Basti pensare che agli europei del 2000, di cui Tmc aveva i diritti di tutte le 32 partite, c’era uno “squadrone” composto da a Massimo Caputi e Giacomo Bulgarelli, Francesco Izzi e Ilario Castagner, Jacopo Savelli e Carolina Morace ed appunto Roberto Bernabai e Giancarlo De Sisti.

Il ricordo di De Sisti

Proprio “Picchio” De Sisti ricorda in esclusiva per Virgilio Sport la figura di Bernabai.

“Che dolore, quante avventure abbiamo vissuto assieme, mi ha aiutato tantissimo all’inizio nelle telecronache, io ero uomo di campo, lui aveva esperienza di telecamere e microfoni”.

Quella Telemontecarlo era davvero una tv di qualità…

“C’erano tanti professionisti bravi e tanti ex calciatori, ricordo che anche Chinaglia collaborò per un periodo ma Bernabai spiccava: aveva sempre voglia di migliorarsi, stava attento a quello che diceva e a quello che avrebbe detto, era il primo giudice – severo – di se stesso, per questo non sbagliava mai”.

Decine e decine di telecronache assieme..

“Con lui però si poteva parlare di tutto, non solo di calcio e non solo di sport, era una persona serissima, il compagno di lavoro ideale. Ci mancherà molto”.