Addio Boxing Day, Gravina spiega perché

La novità del calcio sotto le Feste è durata ben poco nel calcio italiano. L’esperimento della stagione 2018-2019 non sarà ripetuto nel prossimo campionato.

A spiegare il perché è stato il presidente federale Gabriele Gravina: “Ho sempre ritenuto che giocare durante il periodo natalizio fosse l'occasione migliore per far vivere alle famiglie delle giornate di festa – ha detto l'ex presidente della Lega Pro – Ma ho capito che ci sono diverse istanze: i tifosi voglio vivere l'evento, mentre la parte tecnica e organizzativa ha una posizione differente. La Lega nella sua autonomia ha fatto questa scelta, noi ne prendiamo atto".

Poi un aggiornamento sull'utilizzo del Var in Serie B già in questa stagione: "La Figc ha dato il via libera alla Var in Serie B per le semifinali e la finale dei playoff di questa stagione, con la possibilità di estenderla anche ai turni precedenti dei playoff e ai playout. Dobbiamo valutare con Uefa e Fifa la possibilità di una sperimentazione off-line per tutta l'andata della prossima stagione e riservarci la definitiva introduzione nel girone di ritorno"

SPORTAL.IT | 02-04-2019 22:15