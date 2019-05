Addio De Rossi, l'omaggio di Totti: "Un fratello"

Daniele De Rossi lascia la Roma ed è Francesco Totti a ripercorrere una carriera, un'amicizia, una vita insieme a colui che in giallorosso ne ha raccolto il testimone come simbolo e capitano della squadra.

Totti ha deciso di omaggiare De Rossi tramite un video diffuso dalla società tramite Twitter, con 10 fotografie che lo ritraggono insieme al centrocampista, tutte piene di emozioni e storie che è bello rivivere e raccontare.

E Totti è un fiume in piena: "Questa su un aereo, non mi ricordo che partita era, di ritorno. Naturalmente avevamo vinto, perché guarda che sorriso che c'avevamo! Lui è sempre giocherellone, scherza sempre. Soprattutto adesso che io di posto sto seduto davanti a lui. In genere eravamo vicini, al 4A o 4C. Io invece adesso sto al 2 e lui fa sempre battute e scherza quando siamo sull'aereo. Questa mi sa che era il cambio alla finale di Berlino, la Coppa del Mondo. Giornata indimenticabile, siamo riusciti a portare Roma anche sul tetto del mondo con l'Italia".

Successi in azzurro, ma anche in giallorosso: "Questa è bella, la vittoria della Coppa Italia a Milano. All'andata avevamo vinto 6-2, qui avevamo perso 2-1 e avevamo rischiato qualcosa, però la cosa più bella è l'esultanza finale con io e Daniele che alziamo la bandiera sotto i tifosi della Roma. Questo è il mio primo gol dopo l'infortunio, contro lo Shakhtar Donetsk in Champions League. Di sinistro, infatti lui a fine partita mi fece una battuta dicendo che l'intervento era riuscito abbastanza bene, diciamo. Qui la partita non me la ricordo, sicuramente ho segnato un calcio di rigore. E ogni volta che calciavo in porta lui veniva sempre tra i primi a esultare insieme a me, mi saltava sulla schiena".

L'affetto tra i due è reale e va oltre il calcio, come Totti sottolinea senza giri di parole: "Questo è un abbraccio, un vero abbraccio, sincero come ho sempre detto. Lui è un fratello, un fratello in campo. Un ragazzo con cui abbiamo condiviso tantissimo per questa maglia, per questi colori. Qua sembra che ho segnato io, ma è il cross che ho fatto in Roma-Fiorentina d'esterno e lui ha fatto gol di testa dal limite dell'area. Questa è una scena bella, perché fa effetto vederlo con il numero 10. Ma è il mio ritiro, e dopo avermi consegnato il regalo della squadra abbiamo fatto questa foto verso la curva, con lui come capitano".

Infine una bella foto in campo con le figlie: "Questa è una delle più belle, perché è mio fratello anche fuori dal campo. Abbiamo condiviso tante cose belle e tante cose brutte, ma questa credo sia la cosa più bella. Crescere le proprie figlie insieme. Vederle andare a scuola, montare sul pulmino, sperando che loro possano fare lo stesso percorso nostro. Non dico calcistico, ma soprattutto di amicizia".

SPORTAL.IT | 26-05-2019 14:16