Addio De Rossi, striscioni contro la società

La Roma ha deciso di non rinnovare il contratto di Daniele De Rossi. Una decisione che obbligherà il 36enne centrocampista a trovarsi una nuova squadra (si parla di un suo possibile approdo in MLS, magari ai New York City, ex franchigia di Andrea Pirlo). Una decisione che non è affatto piaciuta alla maggior parte dei tifosi giallorossi, adirati con il club per aver perso un patrimonio come De Rossi.

Nella notte, è apparso un eloquente striscione sotto la nuova sede del club capitolino, all’Eur. “Figli di Roma, capitani e bandiere. Ecco il rispetto e l’amore che questa società non potrà mai avere”, le durissime parole usate per contestare la società e, in particolare, il presidente James Pallotta, accusato di assenteismo e di non essere mai presente al seguito della squadra.

Uno striscione che conferma come il popolo giallorosso non abbia gradito il mancato rinnovo del capitano. Il tutto con tanto di croce e bandiera americana rovesciata.

Diverso il “trattamento” riservato al 36enne centrocampista. Nei pressi di casa De Rossi, in centro a Roma, è apparsa la scritta “DDR nostro vanto”. L’amore per il capitano non è mai stato in discussione. I tifosi hanno individuato anche il vero colpevole, ossia il patron Pallotta: “Un presidente maiale e una società incompetente. DDR per sempre nel cuore della gente”, le parole presenti su un altro striscione posizionato a Testaccio. Intanto, per la sfida all’Olimpico tra Roma e Parma, ultima di De Rossi davanti al proprio pubblico, è atteso il tutto esaurito. L’ultimo saluto ad una bandiera che, il prossimo anno, non indosserà più i colori giallorossi.

SPORTAL.IT | 15-05-2019 10:43