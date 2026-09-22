Addio di Messi, biglietti alle stelle, quasi mezzo stipendio per assistere all'ultimo tango del diez. Maglietta speciale per la pulce

Da oggi sarà possibile prenotare i tagliandi per l'ultima gara con l'Argentina di Messi, prezzi elevati per il match col Benin. Divisa inedita per Leo

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Il conto alla rovescia è iniziato per un giorno che segnerà una svolta. Il 6 ottobre Lionel Messi giocherà la sua ultima partita con la Nazionale argentina nell’amichevole con il Benin allo Stadio Monumental. La nazionale argentina disputerà tre partite in casa durante questo periodo. La prima sarà mercoledì 30 settembre contro la Bolivia a Córdoba. La successiva sarà contro il Burkina Faso il 3 ottobre. Anche questa partita si giocherà allo Stadio Monumental, mentre tre giorni dopo affronteranno il Benin, l’unica delle tre in cui scenderà in campo Messi, in quella che è pensata come la sua partita d’addio alla nazionale argentina. Ed è già scattata la febbre del biglietto.

Partita la febbre dei biglietti

L’attesa per l’addio di Lionel Messi sta infatti già facendo impennare la vendita dei biglietti per questa partita storica. La Federazione calcistica argentina (AFA) ha annunciato che i biglietti saranno in vendita a partire da oggi martedì 22 settembre, tramite il sito deportick.com , per il quale è necessaria la registrazione. Ogni utente potrà acquistare un massimo di quattro biglietti d’ingresso generale ma i prezzi sono molto elevati. Per un biglietto di tribuna si arriva anche a 480mila pesos, ovvero circa 280 euro. Una cifra molto elevata se si considera che lo stipendio medio in Argentina varia daio 600 ai 900 euro lordi mensili.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Quanto costa l’addio di Messi

Questi (in pesos) i prezzi dei biglietti per Argentina-Benin

POPOLARE – $90.000

BAMBINI (dai 3 ai 10 anni) – 29.000

Tribuna superiore Sívori e Centenario – $ 180.000

Posizione centrale Sívori e Centenario – $ 320.000

Tribuna Superiore San Martín e Belgrano – $ 320.000

Platea Inferiore San Martín e Belgrano – $ 450.000

Tribuna Centrale San Martín e Belgrano – $ 480.000

Maglietta speciale per la Pulce

Nell’occasione Messi indosserà una speciale maglietta da collezione. Il capitano ha condiviso su Instagram la foto e un breve video della maglia che indosserà per la gara con il Benin, scrivendo: ” Ultima partita… Una maglia per la vita “. La divisa avrà un aspetto diverso dal solito, con l’azzurro come colore predominante, accompagnato da una singola striscia bianca verticale al centro. Ci saranno anche dettagli speciali sul retro. Il numero e il cognome saranno realizzati in oro, mentre il Sole di Maggio apparirà in bassorilievo sul retro della maglia. La scelta della divisa è intesa a dare un tocco speciale all’ultima apparizione del capitano con la nazionale.