Addio Ferrari e Vettel: Kimi Raikkonen svela tutto

Kimi Raikkonen in una intervista a Motorsport torna sul suo addio alla Ferrari: la comunicazione arrivata prima del Gran Premio di Monza ha stupito molti.

"Non credo che avere o meno un contratto faccia la differenza quando sei in pista. L’unica cosa che ho chiesto alla Ferrari è stata di conoscere il mio futuro, non ero interessato al tipo di risposta, ma volevo sapere cosa era stato stabilito per poter fare le mie scelte professionali e di vita, questo è ciò che volevo. Non ho alcun risentimento in merito a quanto è stato deciso, sono contento di andare dove ho deciso di andare, e non cambia davvero nulla dal mio punto di vista, correrò comunque. Ogni squadra gestisce gli aspetti in modo leggermente diverso, pur perseguendo gli stessi obiettivi".



Sugli errori in serie di Vettel e il Mondiale sfumato: "Non so se ha fatto molti errori, in Germania è uscito ma le condizioni erano davvero molto difficili, e francamente non so quale impatto possa avere avuto questo episodio sul bilancio finale della sua stagione. C’è sempre gente che punta il dito qua e là dicendo ‘ecco perché!’. Se vuoi puntare il dito su qualcuno, ci sono milioni di cose che si possono tirare in ballo: ‘ah, se avesse fatto così il risultato sarebbe ottimo!’, ma a posteriori è molto facile dire cosa si doveva fare. Se guardi dieci anni indietro, trovi tante chiavi di lettura secondo le quali facendo una certa scelta e avresti vinto. Ma non serve a nulla".

La prossima avventura alla Sauber- Alfa Romeo: "Non è che proprio volessi restare, io voglio correre ma non mi esalta particolarmente l’idea di restare in Formula 1. Chiarisco: la gara sì, il resto no, quindi è stata una scelta un po’ complicata. Ho scelto di andare in Sauber per diversi motivi, perché sono convinto che abbiamo una buona squadra, che si possano fare delle belle cose insieme e in più sono anche vicino a dove vivo. La squadra è in una fase di grandi cambiamenti dopo anni difficili, magari all’inizio non sarà facile, ma è una sfida diversa, e potremmo sorprendere molta gente. E poi credo che sarà divertente".

Sul suo 2018: "Quest’anno mi son trovato subito a mio agio con la macchina, ci sono stati dei weekend sfortunati, in cui purtroppo non è stato possibile concludere la gara. In generale però siamo riusciti ad essere sempre nella lotta per le posizioni di vertice, e diciamo che è stato più divertente rispetto agli anni precedenti. Per gran parte della stagione abbiamo dimostrato di poter battere la Mercedes, non serve dunque qualcosa di magico per farlo. Ci sono piccole cose che possono portarti a perdere punti come un ritiro, un errore o un incidente, e questo ha un impatto enorme nell’economia di un campionato".

SPORTAL.IT | 25-10-2018 12:20