Addio Leonardo, hai commosso l'Italia intera

La sua storia aveva commosso tutti. Leonardo Cenci, sia pure malato di tumore, era riuscito a correre la maratona di New York. Purtroppo, però, non è riuscito a vincere la battaglia più importante e si è spento a 46 anni. Era il presidente dell’Associazione ‘Avanti tutta’ e proprio attraverso la pagina Facebook del sodalizio è arrivato l’annuncio della morte del coraggioso corridore.

“Il nostro Leo è volato in cielo, tra gli angeli – è quanto è stato scritto -. La sua missione sulla terra è terminata. Di questi sei anni che gli sono stati “regalati” dalla malattia non ha sprecato neanche un giorno. Con i sogni ai piedi e l’invincibilità nel suo cuore è riuscito a realizzare tanti dei suoi desideri ed il resto saranno portati a compimento perché il patrimonio umano e materiale che lui ha creato non andrà disperso. Corri Leo in cielo, corri felice e veglia su chi, come noi, ti ha voluto sempre bene. Corri e ricordaci che dobbiamo sempre credere nei nostri sogni e nella forza dell’amore andando sempre #AvantiTutta. R.I.P. Guerriero”.

La sua straordinaria vicenda aveva colpito anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che lo aveva insignito dell’Onoreficenza al merito della Repubblica italiana e che negli ultimi mesi si era spesso informato sulle condizioni di salute di Cenci. Leonardo era malato da oltre sei anni ma da qualche settimana il suo quadro clinico era peggiorato. Un primo ricovero era arrivato nei primi giorni di novembre, poco dopo il suo compleanno, per un improvviso abbassamento della vista causato dalle metastasi al cervello. Poi si è ripreso e ha continuato le sue innumerevoli attività, non rinunciando al suo tradizionale Capodanno con la Oncotombolata benefica, nonostante alla Vigilia di Natale fosse stato colpito da un attacco epilettico.

SPORTAL.IT | 30-01-2019 14:55