Addio Ljajic, il Torino fa cassa

Svanito il sogno Europa League, salvo esclusione del Milan, i giocatori del Torino sono ufficialmente in vacanza, mentre i tifosi sono già in attesa di novità dal mercato.

Il presidente Cairo ha in verità anticipato che la volontà del club, in accordo con il tecnico Mazzarri, è quella di tenere i giocatori che compongono lo zoccolo duro e di completare la rosa con pochi innesti.

Intanto si registra un importante movimento in uscita perché il Besiktas ha ufficializzato il riscatto di Adem Ljajic. Lo ha comunicato il club turco tramite i propri canali ufficiali.

L’attaccante serbo era approdato in Turchia la scorsa estate con la formula del prestito ora il Besiktas ha attivata l'opzione per riscattare i giocatore che ha firmato un contratto per altre tre stagioni. Nelle casse del Torino entrano 6,5 milioni di euro.

