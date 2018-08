Addio Milan: Antonelli è dell'Empoli

Luca Antonelli ha ufficialmente detto addio al Milan.

Il laterale difensivo è infatti un giocatore dell'Empoli, che ha già depositato il contratto del giocatore 31enne, già seguito nelle passate settimane.

Antonelli, cresciuto nel Milan e che ha vestito anche le maglie di Bari, Parma e Genoa, era tornato in rossonero nell'inverno nel 2015 e lascia a titolo definitivo dopo 53 presenze in serie A e sei in Europa League, tutte inanellate nella passata stagione.

SPORTAL.IT | 11-08-2018 12:30