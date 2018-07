Addio Ronaldo, il Real reagisce

Il Paris Saint-Germain non considera più incedibile Neymar. La clamorosa bomba di mercato è stata lanciata dall'emittente spagnola Onda Cero, durante la popolare trasmissione radiofonica El Transistor. Secondo alcune fonti interne alla Federazione del Qatar, il fuoriclasse brasiliano potrebbe lasciare il club parigino nel caso in estate dovesse arrivare un'offerta davvero conveniente. Il fenomeno classe 1992 è stato pagato l'estate scorsa 222 milioni di euro dal Barcellona e per questo la dirigenza della società francese non prenderà nemmeno in considerazione offerte da meno di 200 milioni.

Nel caso Neymar dovesse lasciare Parigi, la destinazione sarà solo una: il Real Madrid. Il club spagnolo è alla ricerca di un nuovo uomo immagine dopo la dolorosissima partenza di Cristiano Ronaldo in direzione Juventus per poco più di 100 milioni di euro, che ha lasciato un gigantesco vuoto dal punto di vista tecnico, ma anche da quello mediatico. Il presidente delle Merengues, Florentino Perez, è un estimatore di vecchia data dell'asso verdeoro e sarebbe disposto a spendere cifre folli pur di portarlo a vestire la maglia del Real Madrid. Il numero uno della società spagnola, nel corso della presentazione di Alvaro Odriozola, ha annunciato l’arrivo di "meravigliosi rinforzi" alla Casa Blanca, anche a costo di andare incontro a spese economiche importanti. Uno di questi acquisti meravigliosi potrebbe essere proprio Neymar, sfuggito al Real nell'estate del 2013, quando il club della capitale iberica fu beffato dal Barcellona, che lo strappò al Santos per circa 88 milioni di euro.

Sicuramente invece, Kylian Mbappe non sarà uno dei rinforzi delle Merengues: sempre secondo l'emittente spagnola Onda Cero, il giovanissimo campione francese sarebbe l’unico giocatore considerato davvero incedibile dal presidente del Paris Saint-Germain Nasser El-Khelafi.

SPORTAL.IT | 19-07-2018 16:15