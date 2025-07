Addio Sergio Campana, da bomber a sindacalista: fondò l'Aic e liberò i giocatori dalle catene dei club

Scompare a 91 anni un pioniere dei diritti dei calciatori, icona del Vicenza, segnò anche due gol al Real Madrid: era malato da tempo

Lutto nel mondo del calcio. E’ morto a 91 anni Sergio Campana, ex calciatore ma soprattutto pioniere dei diritti dei giocatori: aveva fondato e guidato il sindacato dei calciatori per 43 anni, dal 1968 al 2011 unendo passione sportiva a impegno civile. Campana è scomparso nella sua città di nascita, Bassano del Grappa, stanotte in una casa di cura dove era ricoverato da alcune settimane per un peggioramento dello stato di salute.

Il patto col padre

Al calcio giocato Sergio Campana arrivò un po’ per caso («C’era un calciatore del Vicenza, Edoardo Dal Pos, che abitava vicino a casa mia a Bassano. Io giocavo per divertimento a Cartigliano, dopo aver praticato anche altre discipline – disse al Giornale di Vicenza – Segnavo tanti gol e vinsi pure la classifica marcatori. Lui mi invitò a fare un provino a Vicenza e i dirigenti mi presero») ma per convincere il padre dovette scendere a patti: «Sì. Papà Giuseppe ci teneva che giocassi, ma non voleva che perdessi tempo per lo studio, visto che dopo aver ottenuto la maturità classica mi ero appena iscritto alla facoltà di Giurisprudenza all’università di Padova, avevo l’obbligo di tornare a casa a dormire tutte le notti».

La doppietta al Real Madrid

Giocava centravanti Campana e già da giovane si mise in mostra. Il 21 febbraio 1953 realizzò anche una doppietta contro il Real Madrid al Torneo Giovanile di Viareggio ma la sua grande passione rimaneva lo studio. Latino e greco i grandi amori, si matura al classico e si iscrive pure all’università, facoltà di giurisprudenza: «Quando ci si recava in trasferta in treno io tiravo fuori un manuale e preparavo un esame. Il mio allenatore sosteneva che mi faceva male agli occhi stare così a lungo sui libri. Io gli risposi che succedeva la stessa cosa ai miei compagni che giocavano alle carte tutto il tempo, ma mi replicò che era diverso». Nel 1958 segnò 13 gol,il suo record, mal’estate dell’anno successivo venne ceduto al Bologna («C’era anche il Napoli che aveva intavolato una trattativa, ma io preferii andare a Bologna, perché c’era l’università dove avrei potuto terminare gli studi. Ed infatti mi laureai con una tesi sul diritto sportivo».)

La carriera da giocatore

In rossoblù dal 1959 al 1961, gioca cinquanta partite da titolare. Con i suoi gol, che sono diciotto in tutto, contribuisce al quinto posto del 1960, ma senza mai lasciare l’università, fino al traguardo della laurea. Appese le scarpette al chiodo la svolta arriva nel 1968: «Tra colleghi si parlava spesso della necessità di trovare qualche via per promuovere la nostra attività, avere qualche tutela. Allora con Giacomo Bulgarelli, Giancarlo De Sisti, Sandro Mazzola Gianni Rivera ed altri prendemmo quella decisione storica in pieno 1968, facendo la nostra piccola-grande rivoluzione. Direi che qualche risultato importante lo abbiamo ottenuto poi!».

La rivoluzione dell’Assocalciatori

Nasce il «lavoro del calciatore», all’epoca messo sotto contratto per contribuire all’utile della società di appartenenza senza nemmeno l’ombra di una tutela sindacale. Tanti successi culminati nel 1981 con l’emanazione della legge 91, che regola i rapporti tra società e sportivi professionisti riconoscendo lo status di lavoratore dipendente ai calciatori. Su quelle basi l’AIC, guidata da Campana fino al 2011, otterrà via via altre significative conquiste come il riconoscimento del diritto d’immagine, l’abolizione del vincolo, la previdenza, la creazione del fondo di fine carriera, la firma contestuale, l’accordo collettivo, l’indennità di mancata occupazione, il fondo di garanzia.