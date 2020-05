Addio Vettel, Binotto: "Decisione presa insieme a Sebastian"

Ora è ufficiale. Al termine della stagione 2020 (si dovrebbe partire il prossimo 5 luglio), Vettel lascerà, dopo cinque anni, la Ferrari. Una decisione presa in accordo con la stessa Ferrari, come ha spiegato il Team Principal Binotto.

“Abbiamo preso questa decisione insieme a Sebastian. Riteniamo che sia la miglior soluzione per entrambe le parti. Non è stato un passo facile da compiere, considerato il valore di Sebastian, come pilota e come persona. Non c'è stato un motivo specifico che ha determinato questa decisione bensì -ha proseguito il manager- la comune e amichevole constatazione che è arrivato il momento di proseguire il nostro cammino su strade diverse per inseguire i nostri rispettivi obiettivi”, le parole dello stesso Binotto.

SPORTAL.IT | 12-05-2020 09:36