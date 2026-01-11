Slalom Adelboden, Rassat non è più una sorpresa: l’Italia si salva con Vinatzer e riscopre il talento di Barbera

Il francese conquista la sua seconda vittoria in carriera con una rimonta super: sul podio i norvegese McGrath e Kristoffersen. Vinatzer è il migliore degli azzurri, a punti anche Kastlunger e Barbera

Paco Rassat non è più una sorpresa con la Francia che continua a sfornare talenti tra le porte strette. Il transalpino si aggiudica in rimonta lo slalom di Adelboden, una delle gare più spettacolari di questa prima parte di stagione, salendo sul podio insieme ai norvegesi McGrath e Kristoffersen. L’Italia si salva con Vinatzer e riscopre Barbera.

Vinatzer sceglie la prudenza, male Sala

Non è stata una gara particolarmente fortunata per i colori italiani. Dopo un buon avvio di stagione ma anche qualche uscita di troppo Alex Vinatzer decide di scegliere la prudenza soprattutto nella prima manche che chiude in ventesima posizione, nella seconda non riesce a fare una delle sue consuete rimonte. Arrivano altri punti importanti con la speranza di avvicinarsi al primo gruppo di merito ma decisamente meno rispetto a quanto sperato.

Prestazione opaca anche per Tobias Kastlunger che chiude nelle retrovie: “Contento della prima manche soprattutto in cima, la seconda non è andata come volevo. Ma ci prendiamo comunque questo risultato”. Male invece Tommaso Sala che dopo alcuni progressi mostrati nelle ultime gare si rende protagonista di una pessima prima manche, lontanissimo dai migliori e fuori dai 30. Stesso destino anche quello di Matteo Canins e di Tommaso Saccardi.

Italia, chi è la sorpresa Barbera

Non una giornata da ricordare per i colori italiani. Lo slalom di Adelboden non regala grandi emozioni ma una piccola sorpresa sì. Nella prima manche infatti arriva un’ottima prestazione di Corrado Barbera, il 23enne sciatore parte con il pettorale numero 66 e riesce a centrare la posizione numero 28. Nella seconda non riesce a ripetersi commettendo un errore molto evidente e conquista dei punti in Coppa del Mondo. Un segnale importante per un atleta che nelle categorie giovanili era considerato una delle grandi promesse del movimento ma che non è riuscito a confermare, almeno fino a questo momento, quanto ci si attendeva.

“La tensione della prima volta si è fatta sentire nella seconda manche – ha detto ai microfoni Rai dopo la gara – ma è un’emozione incredibile, venivo da un periodo molto brutto dal punto di vista sportivo ma penso che sia una cosa molto bello di come le cose possono cambiare anche rapidamente. Questo deve essere un primo passo, non mi sento appagato ma mi porto a casa tutte le emozioni che sono state tantissime”.

Slalom speciale maschile Adelboden, l’ordine d’arrivo

Questo l’ordine d’arrivo dello slalom speciale di Adelboden valido per la Coppa del mondo di sci alpino maschile:

P. Rassat (FRA) in 1’51”22 A. McGrath (NOR) a 0”18 H. Kristoffersen (NOR) a 0”20 L. Pinheiro Braathen (BRA) a 0”36 M. Feller (AUT) a 0”38

Gli italiani