Adem Ljajic può tornare in Italia

Potrebbe essere un Bologna… in salsa granata quello che nella prossima stagione cercherà di scalare la classifica magari per avvicinarsi alla zona Europa dopo lo strabiliante rendimento avuto nel girone di ritorno sotto la gestione Mihajlovic.

Dopo aver scelto di restare in rossoblù, infatti, il tecnico serbo è pronto a chiedere alla società rinforzi adeguati per rendere l’organico più competitivo.

Oltre alla volontà di riportare a Bologna Lyanco, il centrale brasiliano tornato al Torino dopo il prestito della seconda parte dello scorso campionato, secondo quanto riporta il 'Corriere dello Sport' Mihajlovic starebbe pensando di tornare a puntare su Adem Ljajic.

L’attaccante serbo, che 'Miha' ha allenato alla Fiorentina, in Nazionale e proprio al Torino, è stato riscattato dal Besiktas, ma potrebbe valutare l’ipotesi di un’altra esperienza italiana per riscattare gli alti e bassi in granata.



SPORTAL.IT | 15-06-2019 22:37