"Adesso basta": Nainggolan non ne può più

Radja Nainggolan ai microfoni di Sky traccia un primo bilancio della sua esperienza all'Inter: "Penso che sto dando tutto me stesso in questo momento, sicuramente devo migliorare perché avendo saltato la preparazione ci metterò un po' di più, ma non sono preoccupato".

L'ambiente Inter: "Mi sono trovato subito a mio agio per come sono stato accolto, sono felice di essere qui e spero di togliermi delle soddisfazioni".

L'obiettivo del Ninja è vincere finalmente qualcosa: "Voglio vincere, è sicuro. Ho sempre dato tutto me stesso in campo ma un trofeo non l'ho mai alzato. Magari è arrivato ora il momento giusto ma voliamo bassi perché sono abituato a parlare di cose che poi non sono arrivate quindi meglio non dire niente".

L'etichetta di anti Juve: "Si legge così, ci si aspetta tanto ma noi dobbiamo continuare così. Sicuramente vincere a Genova è difficile, quella è stata una vittoria importante come quella di ieri: possiamo vincere partite difficili e siamo una squadra forte. Ora dipenderà da noi come andare avanti".

Il rapporto con Spalletti: "Con lui a Roma mi sono trovato molto bene, abbiamo fatto risultati importanti. Spero di togliermi soddisfazioni anche qui, anche la società mi ha voluto. Della Roma non voglio più parlare, sono felice qui e sono concentrato".

Le difficoltà della Roma: "Non so dire, faccio il tifo per i miei ex compagni ma ora l'importante è fare bene all'Inter".

SPORTAL.IT | 26-09-2018 14:35