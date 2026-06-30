Trequartista o ala mancina classe 2007, Adin Licina è attualmente il nome più interessante del vivaio della Juventus. Arrivato in Italia a febbraio, dal Bayern Monaco, si è subito messo in mostra con la NextGen in Serie C. Estroso e ambizioso, Licina sogna il salto in prima squadra – e le prestazioni spumeggianti a Euro U19 stanno confermando il talento puro del giocatore che sta sfruttando il format europeo come vetrina per mettersi in luce. Gli occhi di mezza Europa sono quindi puntati su di lui, e tra questi ci sono anche alcune big di Serie B.

Dalla Baviera a Torino

Nato a Landshut, capoluogo del distretto bavarese del Niederbayern (Bassa Baviera), Licina ha origini montenegrine. Considerato potenzialmente un “nuovo Yildiz”, è cresciuto calcisticamente nel Bayern Monaco per approdare poi – a inizio di quest’anno – alla Vecchia Signora. Il club torinese ha infatti sfruttato la situazione contrattuale favorevole al ragazzo: il contratto con i bavaresi sarebbe scaduto a giugno 2026. Senza un rinnovo all’orizzonte, il Bayern ha preferito non monetizzare subito per mantenere un controllo in futuro. In che senso? Il trasferimento è stato a costo zero, ma il Bayern ha mantenuto una percentuale del 30% sulla futura rivendita inserendo anche una clausola di ricompera del giocatore.