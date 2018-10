Adl: San Paolo sarà più bello, paghiamo ancora Italia '90

Lo stadio a Casoria, a Melito, ad Afragola, a Caserta, a Bagnoli, o in alternativa anche la possibilità di ospitare il Napoli a Bari: quante ipotesi suggestive in questi anni ha lanciato il presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis per risolvere l’annoso problema San Paolo. Il suo sogno resta quello di costruire un impianto nuovo, magari con campo da gioco che si possa ritirare per far uscire nuove piattaforme dove si possano eseguire concerti senza rovinare l’erba, o magari con solo 30 mila comodissimi posti, o con il mare di fronte e tanti negozi dentro. Fatto sta che allo stato è sempre il vecchio stadio di Fuorigrotta la casa del Napoli ed oggi De Laurentiis ne ha riparlato a margine del vertice sulle Universiadi. Intercettato da Radio Marte non si è sbilanciato sulla situazione: “Non è che ad ogni riunione decidiamo qualche cosa di nuovo. Insieme con il commissario delle Universiadi, alla Regione e al Comune stiamo verificando un cronoprogramma in modo da poter continuare a giocare al San Paolo e fornire per le Universiadi uno stadio all’altezza. Dovete smetterla di contrapporci al Comune. Noi facciamo parte del comitato attuativo sui lavori al San Paolo e garantiremo che non vengano chiusi interi settori durante la stagione. C’è un commissario straordinario, quello di prima (la Latella, ndr) non voleva prendere decisioni. Ora c’è un confronto intelligente per favorire il pubblico”.

LA NUOVA CONVENZIONE – Il Comune parla di accordo vicino per una nuova convenzione, Adl resta cauto ma ammette:“Gli accordi con il Comune sono in fieri. Se ci sarà accordo, il problema sarà come far diventare il San Paolo più bello di come è oggi. Le Universiadi rallentano il nostro progetto di due anni fa, metteremo a disposizione 18 milioni per avvicinare le tribune al campo, perchè gli stadi sono fatti per giocare a calcio ma non per fare atletica. Noi siamo corretti, sono quelli che fanno la politica che non sono corretti. Lo Stato è sempre stato assente. Ad Italia ’90 hanno rubato i soldi e hanno fatto gli stadi male. L’Italia deve essere in mano agli imprenditori, nessun politico ha mai capito l’Italia. Io in politica? Non ci penso nemmeno, per carità. Io sono nato per fare l’imprenditore”.

SENZA LORENZO – Infine un pensiero sulla partita di domani alla Dacia Arena di Udine: non ci sarà Insigne, fermo per problemi fisici: “Lui soffrirà a non giocare, è uno attaccato alla maglia, vorrebbe farsi in mille per i tifosi. E’ il futuro capitano? Il Napoli ne ha tanti, Hamsik è quello istituzionale”.

SPORTEVAI | 19-10-2018 14:13