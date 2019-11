Adrian Banks, uno degli uomini più in palla dell'intero campionato, ha espresso tutta la sua soddisfazione in un'intervista concessa al 'Corriere dello Sport'.

"Mi sento felice – ha sottolineato -. Brindisi è casa mia e con staff, compagni e tifosi il rapporto è unico. Sono grato a Dio per questo e non posso fare altro che trarre la forza per continuare a crescere e sognare".

SPORTAL.IT | 26-11-2019 10:52