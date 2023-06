Adriana Volpe, le minacce terrificanti dell'ex Roberto Parli: "Ha finito di vivere, le farò fare una brutta fine"

La testimonianza in aula drammatica dell'amica di Adriana Volpe nella causa che vede contrapposta la conduttrice all'ex marito, figlio dello storico proprietario del Chiasso

06-06-2023 12:02

I toni e le minacce descrivono un epilogo davvero teso, se non addirittura allarmante del rapporto che ha legato per 10 anni e più Adriana Volpe all’ex marito Roberto Parli. Dopo pochi mesi la conduttrice ha presentato querela nei confronti dell’ex accusandolo di maltrattamenti in famiglia.

Accuse pesanti, indubbiamente accompagnate anche da una richiesta sull’affidamento della figlia Giselle che è quanto di più importante, in questa vicenda, per la conduttrice televisiva.

Adriana Volpe, insulti e minacce dell’ex marito

All’imprenditore è stato imposto il divieto di avvicinamento alla Volpe. Ieri era in aula presso la quinta sezione penale del Tribunale di Roma, dove sono stati ascoltati conoscenti e amici dell’ex moglie, che hanno testimoniato come il loro rapporto sia degenerato in concomitanza con la partecipazione della presentatrice al Grande Fratello Vip.

“Sei una z…, quando esci ti rovino la vita”: questa è solo una delle frasi riportate dal resoconto de Il Messaggero che Parli avrebbe rivolto ad Adriana Volpe.

Un’amica della presentatrice televisiva ha raccontato in aula che, nel periodo della partecipazione della showgirl al GFVip, era solita andare a casa della coppia per guardare insieme a Parli e alla figlia le puntate del reality e controllare la bambina.

Fonte: ANSA

La testimonianza chiave

In quelle occasioni, l’amica avrebbe avuto modo di sentire Parli minacciare l’ex moglie:

“Sei una p…, quando esci ti rovino”.

La testimone ha aggiunto, poi, un particolare inedito e sostanziale che va a descrivere un quadro che muta quanto emerso fino ad ora. Secondo quanto affermato in udienza, Parli sarebbe incline ad abusare di alcol: “A casa loro c’era sempre vino sulla tavola, a volte lui beveva anche una bottiglia da solo”. La stessa testimone di Volpe avrebbe poi riferito che gli insulti e le relative offese non si limitavano a quegli episodi:

“Mi scriveva analizzando i comportamenti di Adriana, che secondo lui non erano da mamma. Mi diceva che le avrebbe rovinato la carriera una volta uscita”.

Vocali e frasi di minaccia

Poi, le minacce che sarebbe state inviate attraverso alcuni messaggi vocali, conservati nella memoria dello smartphone:

“Ha finito di vivere, le farò fare una brutta fine, porto via la bambina, non gliela faccio più vedere”.

Stando a questo resoconto, Parli sarebbe stato volgare anche in presenza della bambina e durante l’assenza della madre avrebbe trascurato la sua educazione, la sua cura e anche la sua istruzione:

“Non le faceva fare i compiti, non la portava a scuola”, ha riferito la testimone.

Adriana Volpe ha lasciato il Grande Fratello Vip quando apprese della tragica morte del padre dell’ex marito, l’imprenditore ed ex presidente del Chiasso, Ernesto Parli, ma rientrata in famiglia la situazione si è deteriorata in maniera irreversibile:

“Adriana era talmente turbata che aveva difficoltà a parlare”, ha riferito.

Il crollo dopo la morte del padre di Roberto Parli

Un fragile equilibrio che ha reso invivibile l’ambiente domestico, complice un progressivo e irreversibile peggioramento delle condizioni psicofisiche dell’ex marito come ha descritto, nella precedente udienza, la stessa Adriana Volpe.

“La morte del padre lo ha fatto entrare in una spirale, si svegliava tardissimo, il pomeriggio era lucido, poi gli saliva il livore e la sera perdeva le staffe e diventava aggressivo”, ha detto la Volpe.

Rispondendo alle domande del pm, la conduttrice ha svelato alcuni episodi di di aggressioni verbali e minacce e ha riferito che durante la sua permanenza nella casa di Cinecittà, la figlia era “completamente lasciata a se stessa, tutti avevano iniziato la DAD tranne lei”.

Fonte: IPA

Minacce e insulti da parte dell’ex marito

La coppia è separata dal giugno 2021 e il procedimento è nato dalla querela presentata nell’ottobre dello stesso anno, seguita dalla misura del divieto di avvicinamento decisa dal giudice. “Mia figlia viveva in uno stato d’ansia e anche io ho vissuto malissimo. Una persona che ripete ‘io ti rovino’ è una spada di Damocle”.

