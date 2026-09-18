Adriano, che fine ha fatto l’Imperatore? La carriera, i rimpianti e la nuova vita lontano dal calcio

Dal mancino devastante all'addio al calcio: la parabola discendente dell'Imperatore, tra gloria, dolore e una nuova vita lontana dai riflettori

Giornalista pubblicista, appassionato di sport ma calcio e tennis restano un capitolo ineguagliabile. Ho capito che il calcio è una cosa seria quando ho pianto nel giorno in cui Del Piero ha smesso di giocare. Ho scoperto che dopo Federer e Nadal il tennis ha vita ancora lunga quando un giovanissimo italiano fulvo di 19 anni - era il 2020 - esultava a Sofia per la prima volta in carriera

Da predestinato a campione, da idolo di San Siro a simbolo di un talento rimasto in parte inesplorato. La storia di Adriano Leite Ribeiro è una di quelle che nel calcio continuano a suscitare domande, perché un attaccante capace di terrorizzare le difese, segnare gol impossibili e conquistare l’Inter abbia smesso così presto di essere protagonista resta un interrogativo che accompagna ogni ricordo della sua carriera. Oggi, a distanza di anni dal ritiro, l’Imperatore vive una dimensione diversa, tra apparizioni pubbliche, iniziative commerciali e progetti lontani dai campi: un presente che riporta inevitabilmente alla mente ciò che avrebbe potuto essere.

Gli inizi e l’esplosione: il ragazzo che ricordava Ronaldo

Nato a Rio de Janeiro il 17 febbraio 1982, Adriano cresce calcisticamente nel Flamengo, dove si mette in mostra fino a conquistare l’attenzione dell’Inter. Nel 2001 approda in Italia, ancora giovanissimo, e lascia immediatamente intravedere qualcosa di speciale. In un’amichevole a Madrid impressiona per potenza fisica, tecnica e personalità ed è quindi inevitabile il paragone con Ronaldo il fenomeno, allora uno dei riferimenti assoluti del calcio mondiale. L’esordio con i nerazzurri è accompagnato da una rete contro il Venezia, ma il percorso verso la consacrazione passa da due esperienze in prestito. Prima la Fiorentina, in una stagione complicata per il club viola, poi il Parma, dove Adriano forma una coppia offensiva di grande qualità con Adrian Mutu. È qui che il brasiliano comincia a trasformare il talento in continuità: 23 reti e un biglietto per tornare sulle sponde dei Navigli da protagonista. Il ritorno all’Inter nel 2004 coincide con la fase più luminosa della sua carriera. Con la maglia numero 10, il centravanti brasiliano diventa uno degli attaccanti più temuti della Serie A ed è proprio tra il 2004 e il 2006 che Adriano vive il suo periodo migliore, conquistando trofei e guadagnandosi un posto centrale anche nella Selecao. Il suo bilancio nerazzurro parla di 74 reti realizzate in 177 presenze, oltre a tre scudetti, due Coppe Italia e tre Supercoppe italiane.

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Il dolore, la crisi e l’addio all’Inter

Ma non è tutto oro ciò che luccica. Dietro il campione si sviluppa, infatti, una vicenda personale molto più complessa. La morte del padre, Almir, rappresenta una ferita profonda che Adriano ha raccontato in più occasioni e inevitabilmente il dolore si intreccia con le difficoltà fuori dal campo, compresi i problemi legati all’alcol, e con un rendimento che progressivamente perde continuità. Nella stagione 2008 l’Inter decide di mandarlo in prestito al San Paolo, in Brasile, un ritorno a casa che sembra poter rappresentare l’occasione per ritrovare equilibrio e fiducia. Adriano risponde con gol e buone prestazioni, ma il rientro a Milano non produce la rinascita sperata. Con José Mourinho il rapporto è complicato e il centravanti non riesce a ritrovare la stabilità dei suoi anni migliori. Nell’aprile 2009 arriva la svolta definitiva, dopo una convocazione con la Nazionale brasiliana, Adriano non rientra in Italia e comunica la volontà di fermarsi. L’Inter, dopo aver cercato di gestire una situazione ormai deteriorata, rescinde il contratto. Il giocatore ha appena 27 anni e proprio questo è uno dei passaggi più dolorosi di una carriera che, fino a quel momento, sembrava destinata a svilupparsi ai massimi livelli.

Il ritorno in Brasile e l’ultima parentesi italiana

Adriano prova a ripartire dal Flamengo e nel 2009 conquista il campionato carioca, chiudendo anche in vetta alla classifica dei marcatori. È un’altra rinascita, almeno sul piano sportivo, e la Roma decide di scommettere su di lui. Nell’estate 2010 il brasiliano arriva nella Capitale, ma la condizione fisica e le difficoltà di continuità lo accompagnano anche in questa esperienza. La parentesi giallorossa si chiude con poche presenze e nessun ritorno ai livelli dell’Imperatore nerazzurro. Da quel momento la carriera entra in una fase frammentata. Il centravanti di Vila Cruzeiro torna in Brasile e veste, tra le altre, le maglie di Corinthians e Atletico Paranaense, con ulteriori passaggi al Flamengo. I tentativi di rilancio si susseguono, ma gli infortuni, la forma fisica e le difficoltà nel mantenere una preparazione costante gli impediscono di ritrovare il calciatore che aveva fatto innamorare tutti. Anche l’ipotesi di un’esperienza negli Stati Uniti, con il Miami United nelle leghe minori, non porta alla svolta. Nel 2016 e nel 2017 tornano le voci di un possibile rientro in campo, ma nessun progetto si concretizza. Adriano lascia definitivamente il calcio professionistico, chiudendo una carriera che avrebbe potuto avere una durata e una dimensione differenti

Una nuova vita tra documentari, cinema e social

Il calcio giocato è finito, ma Adriano non è scomparso. Il suo nome continua a circolare, sostenuto da una popolarità che in Brasile e tra i tifosi dell’Inter non si è mai spenta. L’ex attaccante ha mantenuto un rapporto con il pubblico anche attraverso i social, dove condivide momenti della sua quotidianità e resta una figura riconoscibile del calcio internazionale. Nel 2022 è stata realizzata la docuserie “Adriano L’Imperatore”, che ripercorre la sua vicenda sportiva e personale, compreso il rapporto con la fama e il denaro. Nel 2026 è arrivata inoltre la notizia di un progetto cinematografico dedicato alla sua vita: la Boutique Filmes ha infatti acquisito i diritti della biografia Adriano: Meu Medo Maior, scritta dal giornalista Ulisses Neto insieme allo stesso ex calciatore e pubblicata nel 2024. Il film, prodotto da Gustavo Mello, si trova nella fase iniziale di sviluppo, con il fine di sviluppare un progetto che punta a portare sul grande schermo il percorso dell’Imperatore, dalle origini nella Vila Cruzeiro alla consacrazione internazionale. Negli anni, inoltre, Adriano ha partecipato a campagne pubblicitarie e iniziative promozionali, mantenendo un ruolo pubblico legato alla sua immagine di ex campione.

L’Imperatore e quel talento rimasto a metà

Raccontare Adriano significa inevitabilmente confrontarsi con il tema del rimpianto, in quanto per un periodo, il brasiliano è stato davvero uno degli attaccanti più dominanti del pianeta. La sua parabola non può però essere ridotta esclusivamente a una sequenza di occasioni mancate. Le vicende personali, il lutto per la perdita del padre, le difficoltà psicologiche e i problemi con l’alcol hanno avuto un peso nella sua storia, come emerge anche dai progetti documentaristici e biografici che lo riguardano. Oggi Adriano ha 44 anni e appartiene a una generazione di campioni che il calcio ricorda tanto per ciò che ha realizzato quanto per ciò che avrebbe potuto realizzare. La sua nuova vita si svolge lontano dal rettangolo verde, tra ricordi, iniziative e progetti che provano a raccontare l’uomo oltre il calciatore. E forse è proprio questa la chiave per rileggere la sua storia: un campione che ha smesso troppo presto, ma un uomo che si è dovuto reinventare, cercando, lontano dai riflettori del calcio, una strada diversa.